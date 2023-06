La giovane lavorava come hostess per la compagnia lituana Avion Express e risiedeva da tempo nel paese arabo. Si è sempre professata innocente sul caso

Ilaria De Rosa è stata condannata dai giudici sauditi a una pena di reclusione di sei mesi. La giovane 23enne era accusata di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti e da quaranta giorni si trovava in un carcere nella città di Gedda.

La vicenda

Secondo le autorità saudite, De Rosa è stata arrestata lo scorso 5 maggio mentre si trovava in una villa con altri amici. In quel momento hanno fatto irruzione degli agenti in borghese che hanno tratto in arresto i presenti accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Soltanto dopo due settimane, grazie all’intermediazione della Farnesina, De Rosa è riuscita a ottenere un colloquio con il console Lorenzo Costa. La giovane lavorava come hostess per la compagnia lituana Avion Express e risiedeva da tempo nel paese arabo. Si è sempre dichiarata innocente sul caso.

