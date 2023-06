Proseguono gli scontri in tutta la Francia iniziati a seguito dell’uccisione del 17enne Nahel per mano di un poliziotto. È il quarto giorno di proteste. Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, rientra in anticipo da Bruxelles per presiedere la riunione dell’unità di crisi interministeriale. La prima ministra, Elisabeth Borne, non esclude la possibilità di stabilire lo stato di emergenza

Proseguono i violenti scontri tra cittadini e forze dell’ordine in tutta la Francia. Le violenze sono iniziate martedì, quando un ragazzo di diciassette anni è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco da un poliziotto in servizio a un posto di blocco a Nanterre. Gli scontri stanno diventando sempre più violenti e il ministero dell’Interno francese ha fatto sapere che si registrano 249 feriti tra gendarmi e poliziotti e 667 cittadini posti in stato di fermo.

Macron lascia il vertice Ue

Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, sta facendo ritorno a Parigi per presiedere una nuova riunione dell’Unità di crisi interministeriale. Il presidente Macron si trova, al momento, a Bruxelles per il Consiglio Ue, in questo frangente sarà rappresentato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, almeno per questa giornata.

La prima ministra francese, Elisabeth Borne, si trova invece a Parigi per seguire gli sviluppi della situazione. Incalzata dai giornalisti, ha fatto intendere che non è escluso che si stabilisca lo stato di emergenza per poter arginare più prontamente le violenze che stanno colpendo tutto il paese. Borne ha infatti detto questa mattina che «tutte le ipotesi vengono prese in esame per ripristinare l'ordine repubblicano».

Onu: si affronti il problema del razzismo

Anche la Nazioni Unite intervengono in merito alla vicenda. Infatti la portavoce dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Ravina Shamdasani, durante una conferenza stampa a Ginevra, ha esortato la Francia ad affrontare la questione del razzismo tra forze dell’ordine, dicendo: «Ora è il momento per il Paese di affrontare seriamente le questioni profonde del razzismo e della discriminazione razziale tra le forze dell'ordine».

© Riproduzione riservata