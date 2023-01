Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato un giro di vite contro la corruzione nel suo governo. Una serie di funzionari si sono già dimessi, tra cui alcuni fedelissimi di Zelensky, come il suo vicecapo di gabinetto Kyrylo Tymoshenko, il viceprocuratore nazionale e il viceministro della Difesa.

Nel frattempo, l’Ufficio anticorruzione nazionale ha aperto un’indagine sugli appalti per le forniture di cibo alle forze armate banditi dal ministero della Difesa. Oltre alle dimissioni già annunciate è atteso un importante rimpasto di governo nelle prossime ore.

Nel frattempo, Zelensky ha annunciato che i membri del governo non potranno lasciare il paese se non per ragioni ufficiali. Decisione presa dopo che è emerso che un ministro ha trascorso le sue vacanze in Spagna, mentre al resto dei maschi adulti è vietato lasciare il paese.

Scandalo alla Difesa

Il viceministro della Difesa ucraino Vyacheslav Shapovalov ha annunciato oggi le sue dimissioni a causa di un scandalo che riguarda gli appalti per la fornitura di cibo alle forze armate. Secondo i media ucraini, il ministero avrebbe firmato contratti di acquisto di cibo a prezzi maggiorati, un segnale che gli appalti nasconderebbero in realtà delle tangenti. Secondo il sito ZN.ua, il ministero avrebbe firmato contratti per 360 milioni di euro a prezzi fuori mercato. Le uova, ad esempio, sarebbero state acquistate a 17 hrvina, cioè più del doppio del prezzo che si trova sul mercato. Sul caso sta indagando l’Ufficio nazionale anti corruzione.

Il ministro della Difesa ha difeso il suo ministero, sostenendo che gli articoli di ZN.ua siano un attacco al suo ministero e che elementi sospetti nel contratto di acquisto, come il prezzo delle uova, siano in realtà semplicemente degli errori.

Le dimissioni di Shapovalov, però, sembrano confermare almeno in parte le accuse. Il ministero ha ringraziato in una nota Shapovalov per il suo lavoro e ha spiegato che lo stesso viceministro ha chiesto di essere licenziato affinché i sospetti su di lui non danneggiassero il lavoro del ministero.

L’ufficio di Zelensky

Altre dimissioni sono arrivate dall’ufficio del presidente Volodymyr Zelensky. Il vicecapo di gabinetto del presidente Kyrylo Tymoshenko. Secondo i media ucraini, Tymoshenko avrebbe utilizzato per viaggi personali un’automobile donata per aiutare nell’evacuazione dei rifugiati.

I media riportano anche che sono attese le dimissioni di Oleh Tatarov, un altro vicecapo di gabinetto, stretto alleato di Zelensky, da lungo tempo accusato di corruzione ma sempre sfuggito a processi e condanne. Per ora le dimissioni di Tatarov non sono ancora arrivate. Sempre i media ucraini riportano che sono attese anche le dimissioni dei governatori di Sumy, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, e Kherson.

