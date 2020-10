«Dobbiamo agire ora per evitare misure più severe in seguito». Mentre la Francia introduce il coprifuoco serale, a Londra si passa all’allerta di secondo livello. Lo ha annunciato il ministro della salute Matt Hancock alla Camera dei Comuni. Le nuove regole entreranno in vigore da sabato. Sarà vietato radunare diversi nuclei famigliari in luoghi chiusi. Nei luoghi aperti saranno vietati i raduni di più di sei persone. Ristoranti e pub dovranno chiudere alle 22.

Ma la situazione si sta aggravando un po’ in tutta Europa. C’è un episodio che è simbolico: la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ha lasciato il vertice europeo, dopo aver ricevuto la notizia che un membro del suo staff è risultato positivo. Anche se lei è risultata negativa a un primo test, ha annunciato che starà isolata per sicurezza. È la seconda volta che succede.

Guardando i dati, la Repubblica Ceca, il Belgio, i Paesi Bassi, la Spagna, la Francia e appunto la Gran Bretagna sono i paesi che preoccupano di più. L’Italia si avvicina ormai ai 9.000 contagi giornalieri. Il capo dell’ufficio europeo dell’Organizzazione mondiale della sanità ha chiesto ai governi di essere “intransigenti”, per bloccare la crescita dei contagi prima che la situazione divenga ancora più grave.

Negli Stati Uniti intanto Trump la pensa molto diversamente. E annuncia che, se lui sarà presidente, non approverà mai un secondo lockdown.

© Riproduzione riservata