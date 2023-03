Una giuria di Manhattan ha votato per mettere sotto accusa l’ex presidente. I capi di imputazione non sono ancora stati dichiarati, ma sono legati alle somme che Trump ha pagato all’ex pornostar Stormy Daniels durante la campagna elettorale del 2016 per costringerla al silenzio.

A dare la notizia sono stati tutti i maggiori media americani, ma non è ancora stata ufficializzata dalla procura, che probabilmente nei prossimi giorni ufficializzerà l’incriminazione, specificando i reati contestati. A quel punto il procuratore distrettuale, Alvin Bragg, chiederà a Trump di consegnarsi oppure procederà a ordinare l’arresto.

© Riproduzione riservata