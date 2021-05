I ministri degli Esteri di Germania, Repubblica Ceca e Slovacchia arrivano in Israele per incontrare Netanyahu e la squadra di governo e mediare un cessate il fuoco. Anche Biden spinge per una de-escalation, ma il primo ministro israeliano sembra voler continuare a capitalizzare il conflitto

Dopo otto ore di silenzio ricominciano a suonare le sirene in alcune città israeliane. Nella notte altri raid dell’aviazione militare hanno invece alzato colonne di fumo nero nella Striscia di Gaza. L’esercito ha affermato di aver colpito due depositi di armi di Hamas.

Dagli Stati Uniti aumenta la pressione per un cessate il fuoco dopo la telefonata del presidente Joe Biden al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il quale però ha detto di essere «determinato a continuare questa operazione» contro Hamas fino a quando «la pace e la sicurezza» saranno ripristinate per i cittadini di Israele colpiti dai razzi. In mattinata, invece, il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha affermato di aver parlato con il suo omologo israeliano Gabi Ashkenazi per dirgli di iniziare una de-escalation.

Secondo un’ipotesi del Wall Street Journal il cessate il fuoco potrebbe arrivare già da domani, visto gli incoraggianti risultati ottenuti dai mediatori egiziani nelle trattative. Oggi arrivano in Israele anche i rappresentanti europeri. Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas è atterrato all’aeroporto Ben Gurion dove è stato accolto dal ministro degli Esteri Gabi Ashkenazi. Sono attesi in giornata anche i ministri degli Esteri di Repubblica Ceca e Slovacchia. Sono fissati incontri con Netanyahu, il presidente Rivlin e il ministro della Difesa Gantz.

Insomma, tutti spingono per la fine delle ostilità a dieci giorni dall’inizio dell’operazione militare “Guardians of the Wall”, anche tra le fila dell’esercito israeliano. Tutti tranne il primo ministro israeliano.

