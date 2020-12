Sarà un mondiale che passerà alla storia per molti motivi: a partire dal fatto che si giocherà in Qatar, in inverno, dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. Sarà anche il primo mondiale dopo il Covid e l’Italia cercherà il riscatto, dopo la mancata qualificazione nel 2018, in Russia. Allora perse contro la Svezia, nei playoff. Gli azzurri, che erano testa di serie, sono stati inseriti nel gruppo C delle qualificazioni europee per la competizione. Dovranno affrontare Svizzera, Irlanda del Nord e Bulgaria. Le partite si svolgeranno fra il 24 marzo 2021 e il 29 marzo 2022.

Questi tutti i gruppi:

Gruppo A – Portogallo, Serbia, Irlanda, Lussemburgo, Azerbaigian

Gruppo B – Spagna, Svezia, Grecia, Georgia, Kosovo

Gruppo C – Italia, Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria, Lituania

Gruppo D – Francia, Ucraina, Finlandia, Bosnia, Kazakistan

Gruppo E – Belgio, Galles, Repubblica Ceca, Bielorussia, Estonia

Gruppo F – Danimarca, Austria, Scozia, Israele, Faroe, Moldavia

Gruppo G – Olanda, Turchia, Norvegia, Montenegro, Lettonia, Gibilterra

Gruppo H – Croazia, Slovacchia, Russia, Slovenia, Cipro, Malta

Gruppo I – Inghilterra, Polonia, Ungheria, Albania, Andorra, San Marino

Gruppo J – Germania, Romania, Islanda, Macedonia del Nord, Armenia, Liechtenstein

