Un attacco avrebbe colpito il reparto maternità dell’ospedale Nasser a Khan Yunis. 25 vittime vicino al campo profughi di Nuseirat. Al Consiglio di sicurezza dell’Onu presentata nuova risoluzione per un cessate il fuoco

Altra notte di bombardamenti a Gaza. Secondo quanto riportato da Al Jazeera almeno 25 persone sarebbero morte durante un raid aereo vicino al campo profughi di Nuseirat, al centro della Striscia. Tra le vittime, ci sarebbe anche una giornalista palestinese, rimasta uccisa insieme ad altri membri della sua famiglia.

Un altro attacco avrebbe colpito anche il reparto maternità dell’ospedale Nasser a Khan Yunis, area presa di mira dalle forze armate israeliane (Idf) perché non considerata roccaforte di Hamas. L’Idf ha reso noti i nomi di altri quattro soldati uccisi nelle operazioni a Gaza, portando a 126 il bilancio dei militari caduti da quando è iniziata l’offensiva di terra.

Nel frattempo in Israele è atteso oggi il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin per avere aggiornamenti sul conflitto e cercare anche di appianare le divergenze emerse tra il presidente Joe Biden e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Secondo la Cnn Austin chiederà «quali parametri stanno considerando per passare alla fase successiva della loro campagna a Gaza». I colloqui si concentreranno sulla «valutazione della campagna fino ad oggi, sui traguardi operativi specifici che devono essere raggiunti», ha precisato un funzionario citato dall’emittente americana, aggiungendo: «Ci aspetteremmo che qualsiasi partner pianifichi ciò che verrà dopo».

La risoluzione Onu

Dopo il veto in posto dagli Stati Uniti all’ultima risoluzione proposta dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, oggi si torna a votare una nuovo testo. Anche questo è redatto dagli Emirati Arabi Uniti e chiede un immediato cessate il fuoco che consenta la consegna di aiuti umanitari a Gaza e il rilascio di tutti gli ostaggi. Il documento chiede anche l'istituzione di un monitoraggio da parte dell’Onu dell’assistenza fornita.

