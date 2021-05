Il risultato è stato ottenuto grazie ai mediatori egiziani. Si torna quasi di fatto a una situazione pre conflitto con Israele che chiede a Hamas la fine di costruzioni di tunnel e dei lanci dei missili verso le sue città. In cambio potrebbero allentarsi le misure restrittive in vigore a Gaza

Dopo undici giorni dall’inizio dell’escalation militare si è giunti alla fine delle ostilità. Una riunione del consiglio di sicurezza del governo israeliano ha votato giovedì sera all’unanimità il cessate il fuoco mediato dai funzioari egiziani. I capi di Hamas confermano lo stop «reciproco e simultaneo» e partirà dalle 02:00 ore locali di venerdì.

Molto probabilmente si ritorna di fatto a una situazione pre escalation, con Israele che chiede a Hamas la fine della costruzione dei tunnel, del lancio di razzi contro le sue città e di fermare le proteste al confine. Dall’altra, probabilmente sarà concesso l’ingresso di aiuti economici all’interno della Striscia, i soldi del Qatar.

Questa mattina dopo otto ore di silenzio erano ricominciate a suonare le sirene in alcune città israeliane. I dialoghi per il cessate il fuoco si sono mossi su due fronti, con una delegazione egiziana e con le Nazioni unite. Anche gli Stati Uniti hanno pressato per raggiungere questo risultato, dopo una telefonata del presidente Joe Biden al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il quale però aveva detto di essere «determinato a continuare questa operazione» contro Hamas fino a quando «la pace e la sicurezza» saranno ripristinate per i cittadini di Israele colpiti dai razzi. In mattinata, invece, il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha affermato di aver parlato con il suo omologo israeliano Gabi Ashkenazi per dirgli di iniziare una de-escalation.

In Israele in giornata erano arrivati anche i ministri degli Esteri di Germania, Repubblica Ceca e Slovacchia che hanno incontrato alcuni componenti del gabinetto di Neatnyahu. Sul fronte della politica interna Yesh Atid leader del partito Yair Lapid ha chiesto al governo di ascoltare le richieste degli Stati Uniti per un cessate il fuoco.

Nel frattempo, l’Organizzazione mondiale della sanità ha chiesto agli stati un piano da 7 milioni di euro per rispondere all’emergenza sanitaria a Gaza e in Cisgiordania. Soprattutto dopo che nella Striscia è stato danneggiato e chiuso l’unico centro Covid-19 attrezzato per curare la pandemia. Secondo l’ultimo bilancio del ministro della salute palestinese sono 232 le vittime dall’inizio del conflitto, di cui 65 bambini, 39 donne e 17 anziani.

Insomma, a oltre dieci giorni dall’inizio dell’operazione militare “Guardians of the Wall”, l’offensiva sembra quasi essere giunta a conclusione.

