Secondo Israele, la casa era «utilizzata come infrastruttura terroristica e, tra le altre cose, come luogo di incontro per gli alti funzionari dell'organizzazione». Biden: «L'operazione israeliana finirà quando Hamas non avrà più la capacità di uccidere, abusare e fare cose orribili agli israeliani»

L'esercito israeliano ha riferito di avere trovato «munizioni, armi ed equipaggiamento militare» di Hamas durante la sua incursione all’interno dell’ospedale Al-Shifa di Gaza che continua con operazioni mirate anche oggi, come riferito dal generale Yaron Finkelman.

Le dichiarazioni sono state accompagnate dalla pubblicazione delle immagini sull’arsenale sequestrato.

Per alcuni si è trattata di una risposta sproporzionata rispetto agli attacchi contro l’ospedale e al suo isolamento energetico che ha portato alla morte per decine e decine di persone che non riescono a ricevere le giuste cure.

La notizia israeliana è stata smentita dal ministero della Sanità gestito da Hamas. Le forze armate israeliane «non hanno trovato né armi né equipaggiamento militare» nell'ospedale di Al-Shifa, ha assicurato il ministero, affermando di «non autorizzare» la presenza di armi nei suoi stabilimenti.

Le operazioni nella notte

Un aereo da caccia israeliano ha colpito a Gaza l’abitazione del leader dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, che vive in Qatar. Secondo Tel Aviv, la casa era «utilizzata come infrastruttura terroristica e, tra le altre cose, come luogo di incontro per gli alti funzionari dell'organizzazione».

Nella notte sono state distrutte armi ed equipaggiamenti delle forze navali di Hamas, trovate nel campo al-Shati di Gaza City. Intanto è salito a cinquanta il numero dei soldati israeliani rimasti uccisi dall’inizio dell’operazione via terra.

Le parole di Biden

«Non so quanto durerà la guerra a Gaza. L'operazione israeliana finirà quando Hamas non avrà più la capacità di uccidere, abusare e fare cose orribili agli israeliani», ha detto il presidente americano Joe Biden nel corso di una conferenza stampa dopo l’incontro con il presidente Xi Jinping.

Al leader cinese Biden ha chiesto di contenere l’Iran per evitare che il conflitto possa estendersi nella regione. Mentre al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che l’unica soluzione possibile è quella dei due stati. Tuttavia, per ora, sul futuro di Gaza regna l’incertezza il premier israeliano ha detto che spetterà a Tel Aviv garantire la sicurezza della Striscia dopo la fine del conflitto. Dello stesso parere è anche il presidente Issac Herzog. «Se ci ritiriamo, chi prenderà il sopravvento? Non possiamo lasciare il vuoto. Dobbiamo pensare a quale sarà il meccanismo», ha detto al Financial Times. «Ci sono molte idee, ma nessuno vorrà trasformare nuovamente questo posto, Gaza, in una base terroristica», ha aggiunto.

