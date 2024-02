Il veto degli Stati Uniti sul progetto di risoluzione dell'Algeria al Consiglio di sicurezza dell'Onu è diventato una "licenza per continuare a uccidere persone innocenti" a Gaza, ha detto alla Ria Novosti il viceministro degli Esteri russo Mikhail Bogdanov. Tredici dei quindici membri del Consiglio di Sicurezza dell'Onu hanno votato a favore della bozza dell'Algeria, mentre il Regno Unito si è astenuto. "Questo è molto negativo. Non è la prima volta che gli americani ricorrono al diritto di veto per non approvare una risoluzione che chiede la fine della guerra. In sostanza, si tratta di una licenza per continuare a uccidere persone innocenti a Gaza, di cui quasi 30.000 - donne e bambini - sono già morte", ha detto Bogdanov.