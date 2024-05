Blinken ha ''sottolineato la necessità urgente di proteggere i civili e gli operatori umanitari a Gaza''. Secondo il New York Times, il leader di Hamas Yahya Sinwar è nascosto nei tunnel più a nord

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha ribadito le sue preoccupazioni per una potenziale offensiva militare israeliana a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, in una telefonata con il ministro della difesa dello Stato ebraico, Yoav Gallant. Tajani sul voto italiano all’Onu: «La maggioranza dei Paesi G7 non ha avuto una posizione univoca, gli Stati Uniti annunciavano voto contrario, il Giappone e la Francia a favore, la maggioranza alla fine ha votato per l'astensione e anche grazie a noi si è tenuta una posizione mediana».

A Gaza gli ospedali funzioneranno ancora per «poche ore» Il ministero della Sanità di Gaza lancia l'allarme: il sistema sanitario della Striscia potrebbe collassare tra «poche ore» senza il carburante per i generatori degli ospedali. «Poche ore ci separano dal collasso del sistema sanitario a Gaza, come risultato dell'impossibilità di portare il carburante necessario per i generatori elettrici per gli ospedali, ambulanze e impiegati dei trasporti» ha detto il ministero ad Al Jazeera. Solo un terzo dei 36 ospedali di Gaza e i centri di cura primari stanno lavorando e tutti affrontano una grave scarsità di medicine, scorte mediche di base, carburante e personale. Unrwa: 360mila persone hanno lasciato Rafah L'agenzia per i rifugiati palestinesi delle Nazioni Unite (Unrwa) afferma che quasi 360 mila persone hanno lasciato Rafah dal 6 maggio, quando Israele ha dato l'ordine di evacuare la città, mentre nel nord della Striscia continuano i bombardamenti. «Non c'è un posto in cui andare. Non c'è sicurezza senza il cessate il fuoco» scrive l'Unrwa su X. Raid israeliano sul campo profughi di Jabaliya, diverse vittime Secondo il Guardian ci sarebbero diverse vittime e alcuni feriti a Jabaliya dopo alcuni raid dell'aviazione israeliana nella notte sul campo profughi nel nord della Striscia di Gaza. Secondo le fonti sanitarie locali, non sarebbe stato possibile inviare soccorsi in alcune delle aree colpite a causa dell'intensità del bombardamento israeliano. Ma le stesse fonti avrebbe confermato le notizie di vittime. Tajani sul voto italiano all'Onu: "Posizione di equilibrio" Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha motivato l'astensione dell'Italia all'ultimo voto dell'Assemblea delle Nazioni unite con il quale è stato approvato l'ingresso della Palestina. "La maggioranza dei paesi G7 non ha avuto una posizione univoca, gli Stati Uniti annunciavano voto contrario, il Giappone e la Francia a favore, la maggioranza alla fine ha votato per l'astensione e anche grazie a noi si è tenuta una posizione mediana'', ha detto Tajani in un'intervista al Corriere della Sera.​​​​​​ Mondo L’Assemblea Onu vota a favore della membership palestinese. Israele: «Avete aperto ai nazisti moderni» L'esercito israeliano prova a entrare nel campo di Jabalia Come già accaduto nei mesi scorsi le forze armate israeliane stanno cercando di entrare all'interno del campo profughi di Jabalia. Un giornalista di Al Jazeera vicino al luogo ha detto che le forze israeliane hanno aperto il fuoco pesante sui centri di accoglienza nel campo e hanno costretto centinaia di palestinesi a lasciare i loro rifugi. L'emittente qatariota riferisce anche di attacchi aerei israeliani nell'area Secondo il Nyt Sinwar non sarebbe nascosto a Rafah Secondo quanto riporta un articolo del New York Times, che cita funzionari d'intelligence americani, il leader di Hamas Yahya Sinwar non sarebbe nascosto a Rafah. Considerato lo stratega degli attacchi del 7 ottobre scorso, Sinwar in realtà si troverebbe nei tunnel sotterranei di Khan Younis poco più a nord. Il colloquio telefonico tra Blinken e Gallant In un colloquio telefonico il segretario di Stato americano, Antony Blinken ha chiesto al ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant di non procedere con l'operazione militare su Rafah. Blinken, si legge in una nota del dipartimento, ha ''sottolineato la necessità urgente di proteggere i civili e gli operatori umanitari a Gaza''. Inoltre, ha chiesto a Gallant di ''garantire che gli aiuti possano entrare a Gaza e di favorire la loro distribuzione all'interno di Gaza mentre Israele mira agli obiettivi di Hamas''. Mondo L’offerta Usa a Israele: informazioni top secret se rinuncia a Rafah

