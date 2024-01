Nei giorni scorsi Blinken ha iniziato il suo tour diplomatico incontrando i leader di Turchia, Giordania, Qatar, Emirati e Arabia Saudita. Per oggi sono previste visite con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il presidente Isaac Herzog, i ministri degli Esteri e della Difesa e il gabinetto di guerra

Il Segretario di stato americano, Antony Blinken, chiederà a Israele di ridurre l’intensità degli attacchi su Gaza. È quanto ha dichiarato un alto funzionario dell’amministrazione guidata dal democratico Joe Biden alla Cnn a proposito dell’incontro di Blinken con i vertici israeliani dopo il suo arrivo a Tel Aviv nella serata dell’8 gennaio.

Visto l’alto numero di morti civili e la pressione della comunità internazionale, il segretario Usa farà pressioni per una transizione imminente verso una nuova fase del conflitto che prevede una riduzione dell’escalation militare e un possibile ritorno degli abitanti di Gaza alle loro case nella parte settentrionale della Striscia.

Tuttavia, se da una parte Israele annuncia attacchi più mirati, dall’altra, l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) afferma che l’offensiva israeliana nel centro di Gaza e a Khan Younis, nel sud, sta avendo un impatto terribile, con «vittime in rapido aumento» e «conseguenze devastanti per decine di migliaia di civili», molti dei quali erano già sfollati dopo essere fuggiti dai combattimenti nel nord di Gaza.

Il tour

Nei giorni scorsi Blinken ha iniziato il suo tour diplomatico incontrando i leader di Turchia, Giordania, Qatar, Emirati e Arabia Saudita. Per oggi sono previste visite con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il presidente Isaac Herzog, i ministri degli Esteri e della Difesa e, infine, i membri del gabinetto di guerra (divisi dalle scelte da prendere sul futuro di Gaza).

Nel frattempo, dopo le interruzioni delle trattative di settimana scorsa causate dall’attacco israeliano nel sud della capitale libanese Beirut con il quale è stato ucciso uno dei vertici di Hamas (Saleh al Arouri), sono ricominciati i negoziati al Cairo dove una delegazione è arrivata partendo da Tel Aviv per discutere sul rilascio degli ostaggi.

La guerra

Il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, ha confermato l’uccisione in Libano di Wissam Tawil, un comandante di Hezbollah. «Per quanto riguarda l'eliminazione nel sud del Libano, ce ne siamo assunti la responsabilità. Fa parte della guerra: colpiamo i terroristi di Hezbollah, le infrastrutture e i sistemi che hanno installato contro Israele», ha detto Katz.

