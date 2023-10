Nel black out anche comunicativo, la striscia di Gaza viene colpita dall’esercito israeliano che oltre a bombardare incessantemente è anche entrato da Nord. Niente linee rosse dalla Casa Bianca a Netanyahu. E l’Ue torna a dividersi sulla risoluzione Onu per i civili, sulla quale l’Italia si astiene: «un errore» secondo Schlein. Posizione «equilibrata» secondo la premier, che punta sulle navi per gli aiuti umanitari

Gaza è una striscia di terra che in questo momento viene attaccata da Israele con crescente intensità. Mentre continuano i bombardamenti aerei, da ieri l’esercito avanza anche via terra da nord. E poi via mare e sotto terra, dove si trova la rete di cunicoli di Hamas. Neppure i giornalisti sono al sicuro, come Israele ha fatto sapere ai media, e mentre Gaza cambia paesaggio, aumenta la pressione sulla popolazione civile: poco meno di due milioni e mezzo di palestinesi si addensano nella striscia. Da venerdì oltre a essere a corto di acqua, viveri ed elettricità è stata tagliata loro da Israele anche la possibilità di comunicare.

Niente comunicazioni, e niente internet. Le organizzazioni umanitarie internazionali, che hanno a loro volta perso i contatti coi loro operatori, temono che il black out possa «servire a copertura di atrocità di massa» (l’espressione è di Human Rights Watch). Intanto gli Stati Uniti – come dichiarato già venerdì sera – non hanno imposto al governo israeliano «nessuna linea rossa», mentre l’Unione europea, che aveva appena trovato un consenso sulle conclusioni del Consiglio europeo, si è spaccata poco dopo nel voto su una risoluzione dell’Onu per la protezione dei civili.

L’astensione dell’Italia di Meloni fa discutere: la premier la rivendica in nome dell’«equilibrio. «Penso sia stato un errore», le manda a dire invece la leader dem Elly Schlein.

Da cielo e da terra

Gli attacchi di Israele su Gaza si sviluppano ora da cielo, da mare, da terra e da sotto terra. Nella notte le forze armate di Israele sono entrate al nord di Gaza. L’esercito israeliano è «ancora sul campo» come dice questo sabato il portavoce Daniel Hagari. «Forze di fanteria, corazzate, del genio e di artiglieria parteciperanno all’attività accompagnate dal fuoco aereo»: l’esercito israeliano continuerà gli attacchi aerei e via mare. La striscia è stata messa già ieri in black out anche comunicativo. Un budello di terra tenuto all’oscuro e preso d’attacco con sempre più intensità.

«Procediamo portando avanti le fasi della guerra», ha dichiarato Hagari accompagnando il tutto dalla promessa di «aumentare lo sforzo umanitario»; il riferimento è alla possibilità per i camion che portano cibo, acqua e medicine di entrare a Gaza sud. «A sud la situazione è più tranquilla che al nord», le parole del ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani.

Mentre l’esercito israeliano dice di aver colpito 150 obiettivi di Hamas, di aver ucciso il comandante delle forze navali, e attesta di non contare nessuna perdita tra i militari, intanto i raid israeliani senza sosta non risparmiano i civili palestinesi, morti già a migliaia. «Centinaia di edifici interamente distrutti e migliaia danneggiati», che ha «cambiato paesaggio» dopo i bombardamenti notturni, ha riferito ad AFP il portavoce della Difesa civile di Gaza.

«Usciamo da una notte di ansia, il premier israeliano ci riceva», hanno chiesto questo sabato mattina le famiglie degli ostaggi sequestrati da Hamas.

La risoluzione Onu

Le reazioni politiche rivelano un occidente scomposto, e il voto di venerdì sera all’Onu è la cartina tornasole di queste dinamiche politiche.

Si sviluppano attorno a una risoluzione presentata dalla Giordania, la cui famiglia reale è sempre stata uLna fidata interlocutrice per Stati Uniti e Israele, ma che ha preso posizione più volte pubblicamente in questi giorni per lanciare l’allerta sull’uccisione di civili palestinesi innocenti e sui «doppi standard» occidentali, per usare le parole della regina nell’intervista con Amanpour.

La risoluzione, non vincolante, e che è comunque stata adottata venerdì sera con un’ampia maggioranza, chiede una «tregua umanitaria immediata e duratura» tra forze israeliane e militanti di Hamas a Gaza. L’Onu in questa risoluzione chiede anche una fornitura «continua, sufficiente e senza ostacoli» di beni e servizi salva vita per i civili intrappolati nell’enclave, alla luce dell’ampliamento delle operazioni di terra e dell’intensificazione dei bombardamenti israeliani.

L’Europa si sgretola, l’Italia si astiene

Venerdì i leader europei avevano appena trovato una fragile convergenza in Consiglio europeo. La dichiarazione finale dei capi di stato e di governo «esprime preoccupazione per il deterioramento della situazione umanitaria e chiede di assicurare accesso umanitario senza restrizioni e aiuto ai bisognosi» tramite anche «pause e corridoi umanitari».

Un testo che teneva insieme posizioni composite, con governi come quello tedesco schierati nel supporto più o meno incondizionato a Israele – e il più ostentato sostenitore di Netanyahu è l’ungherese Orbán – e paesi come Spagna e Irlanda che premevano per invocare una tutela dei civili anche palestinesi. Il governo socialista di Sánchez ha ottenuto che nelle conclusioni sia presente non solo la necessità di una risoluzione politica del conflitto ma anche la prospettiva rapida di una conferenza di pace.

L’unione di superficie è defragrata poco dopo, nel voto Onu. Gli Stati Uniti – con la Casa Bianca che nelle stesse ore riconosceva di non aver dato «linee rosse» al governo israeliano – hanno votato contro. E altrettanto hanno fatto quegli stati membri dell’Ue che in questi giorni si sono schierati senza condizioni con Netanyahu, come l’Ungheria di Viktor Orbán; tra i contrari anche paesi come Austria, Croazia, Repubblica Ceca. E ovviamente contraria Israele. In totale 14 membri Onu contrari.

Nella lista dei 120 paesi favorevoli – e che hanno fatto sì che la risoluzione venisse adottata – figurano anche paesi europei come la Spagna e il Portogallo, la Francia e l’Irlanda. Sin dall’inizio in Ue governi come questi si sono spesi perché l’Europa prestasse attenzione a tutti i civili innocenti evitando di finire nella trappola dei «doppi standard» sulla quale ammoniva la Giordania, che ha proposto la risoluzione.

Ma ci sono anche governi che hanno scelto di astenersi. Tra questi, paesi di peso come la Germania, e l’Italia. «Io penso che sia stato un errore da parte dell’Italia non votare la risoluzione Onu su una tregua umanitaria», ha detto questa mattina la segretaria dem Elly Schlein; dall’opposizione critiche al governo.

Parole di Schlein: «La chiamino tregua umanitaria, la chiamino cessate il fuoco umanitario, la chiamino pausa umanitaria. Basta che si fermi questa strage di civili».

Meloni, «l’equilibrio» e le fregate

Giorgia Meloni spiega così la posizione italiana: «Era la più equilibrata delle posizioni possibili», ha detto questa mattina. Già il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva motivato l’astensione in nome dell’”equilibrio”: «La risoluzione non era equilibrata. Non c’era una condanna di Hamas, non c’era il riferimento al diritto di Israele all’autodifesa, c’erano una serie di punti che non rendevano equilibrata la risoluzione».

Nel frattempo il governo meloniano distribuisce una nota nella quale si specifica che «l’Italia è pronya a fornire supporto umanitario alla popolazione interessata dal conflitto in atto in Medio Oriente». Nessun riferimento di palazzo Chigi ai bombardamenti e alle azioni israeliane, bensì sul «materiale umanitario» che si rende necessario. «Un pattugliatore polivalente della marina militare, precauzionalmente rischierato a Cipro nei giorni scorsi, per poter rapidamente raggiungere le acque antistanti Israele/Gaza, è pronto a imbarcare materiale umanitario in afflusso dalla base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi in afflusso a Cipro con vettori aerei dell’aeronautica militare e altro materiale reso disponibilie dalla Croce Rossa».

«Inoltre due fregate multimissione della marina militare sono già in zona e una nave anfibia sta raggiungendo l’area per l’eventuale evacuazione umanitaria di personale nonché per il trasporto di ulteriore materiale di prima necessità», recita la nota di Chigi. Il tutto sotto il coordinamento del ministro della Difesa, quindi Guido Crosetto.

