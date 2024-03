Si affievoliscono le speranze di raggiungere un accordo sul cessate il fuoco a Gaza e sul rilascio degli ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre prima dell'inizio del Ramadan. La conferma che la trattativa sia a un punto morto arriva da funzionari Usa vicini al dossier citati dal New York Times, anche se gli Stati Uniti continuano a spingere per un accordo prima dell'inizio del mese di digiuno musulmano, il 10 marzo.

La stessa Hamas si è impegnata a continuare i colloqui al Cairo, ma le posizioni rimangono molto distanti. Il gruppo militante palestinese chiede il cessate il fuoco prima che gli ostaggi vengano liberati, che le forze israeliane lascino la Striscia e che tutti gli abitanti di Gaza possano tornare nelle loro case. Richieste che Israele considera inaccettabili.

Gli Usa hanno invitato Hamas a tornare sui termini dell'intesa elaborata a Parigi a fine febbraio, che consentirebbe una pausa di sei settimane nei combattimenti e la liberazione di circa 40 ostaggi, tra cui donne, bambini, donne soldato e anziani o malati rapiti, in cambio di prigionieri palestinesi. L'ipotesi era quella di rilasciare almeno 15 prigionieri condannati per gravi atti di terrorismo in cambio delle donne soldato rapite il 7 ottobre, e per la liberazione di centinaia di altri detenuti o prigionieri da parte di Israele.

Tuttavia, le richieste di Hamas che chiede un cessate il fuoco non temporaneo ma permanente, avrebbe fatto fermare la trattativa.