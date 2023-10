Nel black out anche comunicativo, la striscia di Gaza viene colpita dall’esercito israeliano che oltre a bombardare incessantemente è anche entrato da Nord. Niente linee rosse dalla Casa Bianca a Netanyahu. E l’Ue torna a dividersi sulla risoluzione Onu per i civili, sulla quale l’Italia si astiene

Gaza è una striscia di terra che in questo momento viene attaccata da Israele con crescente intensità. Mentre continuano i bombardamenti aerei, da ieri l’esercito avanza anche via terra da nord. E poi via mare e sotto terra, dove si trova la rete di cunicoli di Hamas. Neppure i giornalisti sono al sicuro, come Israele ha fatto sapere ai media, e mentre Gaza cambia paesaggio, aumenta la pressione sulla popolazione civile: poco meno di due milioni e mezzo di palestinesi si addensano nella striscia. Da venerdì oltre a essere a corto di acqua, viveri ed elettricità è stata tagliata loro da Israele anche la possibilità di comunicare.

Niente comunicazioni, e niente internet. Le organizzazioni umanitarie internazionali, che hanno a loro volta perso i contatti coi loro operatori, temono che il black out possa «servire a copertura di atrocità di massa» (l’espressione è di Human Rights Watch). Intanto gli Stati Uniti – come dichiarato già venerdì sera – non hanno imposto al governo israeliano «nessuna linea rossa», mentre l’Unione europea, che aveva appena trovato un consenso sulle conclusioni del Consiglio europeo, si è spaccata poco dopo nel voto su una risoluzione dell’Onu per la protezione dei civili.

Da cielo e da terra

Gli attacchi di Israele su Gaza si sviluppano ora da cielo, da mare, da terra e da sotto terra. Nella notte le forze armate di Israele sono entrate al nord di Gaza. L’esercito israeliano è «ancora sul campo» come dice questo sabato il portavoce Daniel Hagari. «Forze di fanteria, corazzate, del genio e di artiglieria parteciperanno all’attività accompagnate dal fuoco aereo»: l’esercito israeliano continuerà gli attacchi aerei e via mare. La striscia è stata messa già ieri in black out anche comunicativo. Un budello di terra tenuto all’oscuro e preso d’attacco con sempre più intensità.

«Procediamo portando avanti le fasi della guerra», ha dichiarato Hagari accompagnando il tutto dalla promessa di «aumentare lo sforzo umanitario»; il riferimento è alla possibilità per i camion che portano cibo, acqua e medicine di entrare a Gaza sud, dal valico controllato dagli israeliani. «A sud la situazione è più tranquilla che al nord», le parole del ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani.

«Centinaia di edifici interamente distrutti e migliaia danneggiati», che ha «cambiato paesaggio» dopo i bombardamenti notturni, ha riferito ad AFP il portavoce della Difesa civile di Gaza.

Le forze armate di Israele, che al momento non contano nessuna perdita, intervengono anche sotto terra prendendo di mira i cunicoli sotterranei utilizzati da Hamas. Questa mattina la notizia dell’uccisione del comandante delle forze navali di Hamas.

«Usciamo da una notte di ansia, il premier israeliano ci riceva», hanno chiesto questo sabato mattina le famiglie degli ostaggi sequestrati da Hamas.

La risoluzione Onu

Le reazioni politiche rivelano un occidente scomposto, e il voto di venerdì sera all’Onu è la cartina tornasole di queste dinamiche politiche.

Si sviluppano attorno a una risoluzione presentata dalla Giordania, la cui famiglia reale è sempre stata uLna fidata interlocutrice per Stati Uniti e Israele, ma che ha preso posizione più volte pubblicamente in questi giorni per lanciare l’allerta sull’uccisione di civili palestinesi innocenti e sui «doppi standard» occidentali, per usare le parole della regina nell’intervista con Amanpour.

La risoluzione, non vincolante, e che è comunque stata adottata venerdì sera con un’ampia maggioranza, chiede una «tregua umanitaria immediata e duratura» tra forze israeliane e militanti di Hamas a Gaza. L’Onu in questa risoluzione chiede anche una fornitura «continua, sufficiente e senza ostacoli» di beni e servizi salva vita per i civili intrappolati nell’enclave, alla luce dell’ampliamento delle operazioni di terra e dell’intensificazione dei bombardamenti israeliani.

L’Europa si sgretola, l’Italia si astiene

Venerdì i leader europei avevano appena trovato una convergenza sul testo di conclusioni del Consiglio europeo.

