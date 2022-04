Nuova giornata di combattimenti in Ucraina, e una pace che appare sempre più lontana. Domani segue tutte le notizie con un liveblog costantemente aggiornato.

Zelensky in contatto con Johnson

Il presidente ucraino in filo diretto con il premier britannico, come lui stesso riferisce sul suo profilo twitter.

Mosca e la minaccia nucleare

Il ministero degli Esteri russo fa sapere che «è imperativo riaffermare il principio che i rischi di una guerra nucleare, che non dovrebbe mai essere scatenata, vadano ridotti al minimo, in particolare evitando qualunque conflitto armato fra potenze nucleari. La Russia si attiene in modo rigido a questo principio».

Le immagini satellitari

La Cnn ha pubblicato in esclusiva le immagini satellitari che mostrano l’acciaieria Azovstal di Mariupol corposamente distrutta dalla Russia.

La telefonata Macron-Zelensky

Poco prima delle tredici si è tenuta una conversazione telefonica tra Emmanuel Macron, rieletto domenica scorsa presidente, e il presidente ucraino. Macron ha accordato a Zelensky più supporto in termini di armi difensive e aiuto umanitario. Confermando a Kiev la volontà di assumere un ruolo attivo per «ristabilire sovranità e integrità territoriale ucraine», il presidente francese ha ribadito anche la disponibilità della Francia come garante per la sicurezza dell’Ucraina, in caso si raggiunga unaccordo che prevede questo tipo di garanzie.

I civili senza pace

Prosegue il ritrovamento di corpi con segni di tortura, mentre la fuga dei civili dalle aree sotto attacco resta difficile. Tra gli episodi di oggi: la polizia di Kiev ha comunicato il ritrovamento ieri a Bucha di una fossa comune, al cui interno sono stati trovati i cadaveri di tre uomini, uccisi dalle forze russe. I corpi mostrano segni di colpi d'arma da fuoco e di tortura; le mani legate, gli occhi e la bocca coperti con panni. «Le vittime sono state torturate a lungo, poi colpite da spari all'orecchio», ha detto Andriy Nebytov, capo della polizia della regione di Kiev.

La storia della città di Popasna è simile ad altre: è la storia di civili che non riescono a fuggire dalle zone degli attacchi russi. Il racconto arriva da Nikolay Khanatov, che amministra la città, via Telegram: due pullman per l'evacuazione dei civili ucraini sono stati colpiti da spari esplosi dalle forze russe. «Ieri abbiamo evacuato 31 persone da Popasna. C'erano molte altre persone interessate quindi sono stati inviati alla città altri due pullman, che sono arrivati all'abitato e sono stati colpiti da spari delle forze nemiche russe».

Alla cronaca dei singoli episodi si aggiunge la dimensione dello scontro politico. Il dipartimento della Difesa di Washington accusa Putin di agire «con depravazione» nell’invasione dell’Ucraina; le parole sono del portavoce John Kirby. Accuse di atrocità respinte dall’ambasciatore russo per gli Usa: il commento di Kirby è per lui «offensivo e inaccettabile».

Gli aerei di Kiev sulla Russia

Stando a quanto riportano fonti russe, aerei militari ucraini hanno colpito un villaggio nella regione di Bryansk, in Russia. Due missili hanno colpito il centro abitato, riferisce l'agenzia Tass citando il governatore della regione Alexander Bogomaz: «Questa mattina un aereo delle forze armate ucraine è stato individuato dai sistemi di difesa aerea russi. Nell'operazione per impedire l'ingresso in territorio russo, due missili hanno colpito il villaggio di Zhecha nel distretto di Starodubsky». Non ci sarebbero vittime.

Le sorti della centrale nucleare

La centrale nucleare di Zaporizhzhya è controllata dalle forze russe ma ancora gestita da personale ucraino. L’agenzia internazionale dell’energia atomica riporta in una nota gli ultimi sviluppi: l'Ucraina ha informato formalmente l'agenzia che Rosenergoatom, una sezione della compagnia di stato russa Rosatom, ha inviato otto specialisti alla centrale. Questo personale russo chiede al personale della centrale rapporti quotidiani su «temi confidenziali» sul funzionamento delle strutture (gestione, mantenimento, sicurezza del materiale nucleare radioattivo). Kiev ha sottolineato che i suoi specialisti «continuano a svolgere i loro compiti e mantengono, per quanto possibile durante la guerra, la sicurezza degli impianti nucleari». Ma «lavorando sotto incredibile pressione».

La lotta per le risorse

Il governo ucraino accusa Mosca di «rubare il grano» nei territori che occupa, in una fase in cui guerra e crisi alimentare sono interconnesse. Sul tema puoi leggere l’ultima edizione di Scenari.

Londra sottolinea le debolezze russe

Il ministero della Difesa britannico nel suo bollettino scrive che la Russia spera di «risolvere i punti che ne hanno limitato l’invasione concentrando geograficamente il suo potere di combattimento, accorciando le catene di rifornimento e semplificando quelle di controllo e di comando. La Russia ha ancora davanti sfide considerevoli. Si è vista costretta a riposizionare le unità impiegate nelle avanzate fallite nel nord-est dell’Ucraina. Molte di queste unità si ritrovano con il morale fiaccato. Restano problemi, per la Russia, sul fronte del coordinamento tattico. Nonostante qualche miglioramento localizzato, la mancanza di capacità e di supporto aereo fanno sì che la Russia non dispieghi pienamente la sua capacità di combattimento».

I messaggi di Lavrov all’Occidente

Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha scelto l’intervista con un’agenzia di stampa cinese, Xinhua, ripubblicata sul sito del governo, per lanciare alcuni messaggi all’Occidente.

Lavrov punta il dito sulla Nato e sugli Stati Uniti, e riprende la retorica del presidente russo Vladimir Putin, che già martedì, durante l’incontro con il segretario generale dell’Onu, aveva parlato del massacro di Bucha come di «una messa in scena».

Sui negoziati per la pace: «Attualmente, le delegazioni russa e ucraina stanno effettivamente discutendo una bozza di possibile accordo in videoconferenza su base giornaliera. Questo documento dovrebbe registrare qual è lo status post-conflitto: la neutralità permanente, lo status non nucleare, non allineato e smilitarizzato dell'Ucraina, nonché le garanzie della sua sicurezza. L'agenda dei colloqui include anche la denazificazione, il riconoscimento di nuove realtà geopolitiche, la revoca delle sanzioni, lo status della lingua russa e altri».

Sul ruolo della Cina: «Come una delle opzioni possibili, si prevede di creare l'istituzione di stati garanti, tra cui, prima di tutto, i membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tra cui Russia e Cina. Condividiamo con i diplomatici cinesi informazioni sullo stato di avanzamento dei colloqui. Siamo grati a Pechino, così come ad altri partner BRICS, per la sua posizione equilibrata sulla questione ucraina».

Sugli ostacoli ai negoziati: «Cosa li sta fermando? Ad esempio, la retorica bellicosa e le azioni incendiarie dei patroni occidentali di Kiev. Incoraggiano a "combattere fino all'ultimo ucraino", pompando il paese con armi e inviando mercenari lì. Vorrei sottolineare che i servizi speciali ucraini hanno messo in scena una grossolana provocazione sanguinosa a Bucha con l'aiuto degli occidentali, anche per complicare il processo negoziale».

Sul supporto militare: «Se gli Stati Uniti e la Nato sono davvero interessati a risolvere la crisi ucraina, allora, in primo luogo, devono tornare in sé e smettere di fornire a Kiev armi e munizioni».

Lavrov parla anche del peso «sulla popolazione» delle sanzioni occidentali.

