Senza mezzi termini il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ammesso le difficoltà che sta attraversando il paese in un'intervista a Le Parisien. «Non possiamo dare via i nostri territori. La Costituzione dell'Ucraina ci proibisce di farlo. De facto, però, questi territori sono ora controllati dai russi. Non abbiamo la forza di riprenderne il controllo. Possiamo contare solo sulla pressione diplomatica della comunità internazionale per costringere il presidente (russo Vladimir) Putin a sedersi al tavolo dei negoziati».

Inoltre, Zelensky ha sottolineato che nessun leader del mondo ha il diritto di negoziare con il presidente russo Vladimir Putin senza la partecipazione dell'Ucraina. «Non abbiamo mai delegato questo mandato a nessuno. Siamo le vittime. Sarebbe ingiusto se tutti iniziassero a dire come dovrebbe vivere il Paese. I francesi in Francia, gli italiani in Italia o gli americani negli Stati Uniti sanno cosa vogliono per sé. Così come gli ucraini». E ha aggiunto: «Non penso che siamo in una posizione debole, ma non siamo nemmeno in una posizione forte. Siamo nella Nato? Non lo sappiamo. Faremo parte dell'Unione Europea? Sì, in futuro, ma quando? Sedersi con Putin in tali condizioni significherebbe dargli il diritto di decidere tutto nella nostra parte del mondo».

Nel pomeriggio a Bruxelles è previsto anche un incontro bilaterale tra Zelensky e il presidente francese Emmanuel Macron. I due discuteranno di aiuti militari proprio come sta accadendo in questi giorni, in Italia, dove è in corso il dibattito politico sul rinnovo della fornitura di armi verso Kiev. Il Consiglio dei ministri che si riunirà lunedì prossimo, 23 dicembre, darà via libera sia al nuovo decreto legge che proroga fino al 31 dicembre 2025 l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina».

