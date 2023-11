Il portavoce di Hamas Al-Qidra ha chiesto alle Nazioni Unite e al Comitato internazionale di essere presenti all'ospedale Al-Rantisi e all'ospedale Al-Nasr per proteggerli e fare spazio alle ambulanze. Il premier israeliano, Netanyahu, in un’intervista ha specificato che Israele non vuole occupare Gaza. Per Gli Usa la possibilità di sradicare Hamas ha un tempo limitato

A Gaza proseguono i bombardamenti e i combattimenti di terra innescati dall'attacco di Hamas a Israele il 7 ottobre scorso, e già costati la vita a oltre 10mila palestinesi.

Il direttore dell'ospedale Al-Shifa di Gaza ha dichiarato questa mattina che l’edificio del poliambulatorio dell’ospedale è stato danneggiato da un attacco israeliano. E ha spiegato che l’edificio serve per le emergenze mediche e ospita i rifugiati provenienti da tutta la Striscia di Gaza.

Ashraf al-Qidra, portavoce del ministero della Sanità retto da Hamas, ha detto che il principale ospedale pediatrico di Gaza, l'ospedale di Al-Nasr, è stato ripetutamente attaccato dall’esercito israeliano. Le ambulanze non possono raggiungere l’ospedale per evacuare i feriti perché la struttura viene preso di mira. Sempre Hamas ha riferito che i carri armati israeliani sono entrati nel complesso dell’ospedale Al-Rantisi di Gaza City, situato a circa due chilometri a nord di Al-Shifa. Ranteesi è l’unico ospedale di Gaza per i bambini malati di cancro.

Al-Qidra ha chiesto alle Nazioni Unite e al Comitato internazionale di essere presenti all'ospedale Al-Rantisi e all'ospedale Al-Nasr per proteggerli e fare spazio alle ambulanze per evacuare i feriti. Ha aggiunto che le autorità di Gaza hanno fatto tutto il possibile per mantenere i servizi sanitari in funzione, ma che restano solo «poche ore» prima che gli ospedali di Gaza e del nord smettano di fornire servizi.

Le mosse di Israele

Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha chiarito che Israele non ha intenzione di occupare la Striscia, ma immagina un territorio radicalmente rimodellato e libero da Hamas. «Ciò che dobbiamo vedere è Gaza demilitarizzata, deradicalizzata e ricostruita», ha detto in un’intervista a Fox News.

Alla domanda sulla prospettiva di una pausa umanitaria quotidiana, ha poi risposto: «I combattimenti continuano contro il nemico di Hamas, i terroristi di Hamas, ma in luoghi specifici per un dato periodo, qualche ora qui, qualche ora là, vogliamo facilitare il passaggio sicuro dei civili lontano dalla zona dei combattimenti. E lo stiamo facendo».

Il portavoce delle Forze di difesa israeliane, Daniel Hagari, ha riferito che le Idf hanno ucciso tre capi militari del movimento islamista palestinese Hamas nel campo profughi di Jabalia, nel nord della striscia di Gaza. Ha precisato che si tratta di due membri dell'unità Nukhba, Ahmed Musa e Omar al Hindi, e del capo dell'unità dei cecchini della Brigata nord di Hamas, Mohammed Kahlout. Secondo le Idf, i tre avevano partecipato all'operazione dello scorso 7 ottobre.

Per i funzionari statunitensi, riferisce il New York Times, l’esercito israeliano ha poco tempo per portare a termine le sue operazioni a Gaza prima che la rabbia tra gli arabi nella regione e la frustrazione negli Stati Uniti e in altri paesi per il crescente numero di vittime civili limitino l’obiettivo di Israele di sradicare Hamas.

«Penso che più a lungo va avanti, più può diventare difficile», ha detto il generale americano Charles Q. Brown, presidente dello Stato maggiore congiunto e massimo consigliere militare del presidente Joe Biden, parlando ai giornalisti, «più velocemente si arriva al punto in cui si fermano le ostilità, meno ci saranno conflitti per la popolazione civile che si trasforma in qualcuno che ora vuole solo essere il prossimo membro di Hamas».

Gli Usa

La rete diplomatica statunitense ha trasmesso un avvertimento all'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Secondo documenti e comunicazioni ufficiali ottenuti dall’emittente televisiva Cnn, i funzionari governativi e diplomatici statunitensi sono sempre più preoccupati dalla rabbia crescente e palpabile del mondo arabo nei confronti degli Stati Uniti, per non aver imposto a Israele una interruzione degli spargimenti di sangue.

Il sostegno incondizionato degli Stati Uniti alla sanguinosa campagna militare di Israele nella Striscia di Gaza sta alimentando l’odio dei popoli arabi, e rischia di costare agli Stati Uniti «il sostegno del mondo arabo per una generazione».

Rafah

I primi 85 cittadini russi saranno evacuati dalla Striscia di Gaza attraverso il checkpoint di Rafah oggi. Lo ha dichiarato a Ria Novosti un rappresentante del valico di attraversamento.

Un totale di «594 persone con cittadinanza straniera saranno evacuate oggi dalla Striscia di Gaza attraverso il checkpoint di Rafah, tra cui 85 persone con cittadinanza russa», ha detto il rappresentante. Una fonte diplomatica ha dichiarato martedì che era tutto pronto, ma mancava l’autorizzazione di Israele, che è d'accordo sulle liste delle persone evacuate attraverso Rafah.

Nelle ultime 24 ore l’Ucraina ha ha fatto sapere di aver evacuato dalla Striscia di Gaza altri 160 cittadini ucraini e 9 cittadini moldavi.

La Turchia ha proposto agli Stati Uniti di aumentare il passaggio di camion con aiuti umanitari nella Striscia di Gaza a 500 al giorno durante colloqui con il segretario di stato americano Antony Blinken.

