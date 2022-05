Siamo a quasi tre mesi dall’inizio della guerra in Ucraina. Domani segue le ultime notizie con una diretta costantemente aggiornata

Cosa c’è da sapere:

Dal campo: le forze di Mosca hanno continuato a bombardare ieri sera la regione ucraina di Sumy lungo il suo intero confine con la Russia. Quattro civili sono rimasti uccisi e tre feriti durante i bombardamenti russi sulla città dell’Ucraina orientale di Severodonetsk. Dieci civili sono morti, inclusi due bambini, e sette sono rimasti feriti in due città della regione di Donetsk nei bombardamenti dell’esercito russo di ieri e oggi.

Secondo i servizi segreti britannici nelle ultime settimane la Russia ha rimosso gli alti ufficiali dell’esercito che «considera si siano comportati male durante le fasi iniziali dell'invasione dell'Ucraina».

I leader politici di Finlandia e Svezia sono attesi a Washington da Joe Biden, al centro dell’incontro c’è, inevitabilmente, la loro richiesta di adesione alla Nato.

I negoziatori ucraini chiudono a un cessate il fuoco senza il ritiro totale delle forze russe. «Non ci offrite un cessate il fuoco – è impossibile senza il totale ritiro delle forze russe. L’Ucraina non è interessata a un nuovo Minsk e alla ripresa della guerra nel giro di pochi altri anni. Fino a che la Russia non è disposta a liberare completamente i territori occupati, i nostri negoziatori sono le armi, le sanzioni e i soldi», ha detto il consigliere del presidente ucraino Volodymir Zelensky, Mikhailo Podolyak.

10.10 – La Croce rossa e i prigionieri di Mariupol

La Croce rossa ha comunicato che da martedì sta registrando tutti i prigionieri ucraini catturati nello stabilimento Azovstal di Mariupol. La registrazione avviene su richiesta di entrambe le parti e prevede che i soldati compilino un modulo in cui indicano nome, cognome e parenti o altre persone da contattare.

10.00 – Il discorso di Draghi al Senato

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha informato il Senato sulla situazione in Ucraina, sull’atteggiamento dell’Italia nei confronti del conflitto e sulle altre situazioni di crisi in corso e collegate all’invasione. Draghi ha sottolineato l’importanza di ritornare al tavolo negoziale e ha fatto capire che il suo governo non sente il bisogno di ricevere nuove indicazioni parlamentari su come gestire la crisi, una richiesta che era arrivata dal capo del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte.

09.30 – Il punto sui prigionieri ucraini dell’Azovstal

Secondo la Bbc Mosca afferma che più di 900 combattenti ucraini dell'acciaieria di Mariupol sono stati portati in una ex colonia carceraria, nella città di Olenivka che si trova a Donetsk in una regione controllata dai russi. Altri 51 militari ucraini sono stati inviati in un ospedale per ricevere le cure mediche a causa delle ferite riportate durante l’assedio. Il leader separatista filorusso Denis Pushilin delle milizie di Donetsk, che hanno il controllo di Mariupol insieme all’esercito russo, affermano che dentro l’Azovstal sono rimasti circa la metà dei soldati fatti prigionieri, quindi circa altri 900.

