I Talebani hanno aperto il fuoco su molte folle che, nel giorno in cui si festeggia l’Indipendenza dal Regno Unito nel 1919, sventolano le bandiere nazionali afghane. Sono state uccise almeno due persone durante la manifestazione ad Asadabad, città a più di 200 chilometri da Kabul, a est del paese, secondo quanto riporta Al Jazeera. I Talebani hanno sparato sulla folla che celebrava l’anniversario dell’indipendenza. Ci sarebbero almeno otto feriti. Tornano le violenze anche nella città che ieri ha registrato tre vittime, durante proteste simili. A Jalalabad anche oggi sono stati feriti un uomo e un ragazzo dai Talebani, che hanno aperto il fuoco sui manifestanti. Anche a Kabul sono in corso proteste, in cui viene mostrata ai combattenti talebani la vecchia bandiera. La giornata dell’Indipendenza viene festeggiata anche dai Talebani, che dichiarano di aver sconfitto «l’arrogante potere del mondo».

Sono passati quattro giorni dalla presa di Kabul da parte dei Talebani e le evacuazioni continuano. È arrivato un aereo KC767 dell’Aeronautica militare italiana a Roma Fiumicino con a bordo 201 afghani, dopo che nella notte un altro aereo aveva trasportato 95 passeggeri. Oggi è previsto il G7 Esteri, a cui prenderà parte anche il ministro Luigi Di Maio.

Le manifestazioni per l’indipendenza

Un testimone, secondo quanto riporta Reuters, ha raccontato che ci sarebbero stati molti morti e feriti nella capitale della provincia di Kunar. Mentre fonti di Al Jazeera riferiscono di almeno due morti e otto feriti. I Talebani avrebbero aperto il fuoco sulla folla che sventolava le bandiere afghane nel giorno dell’Indipendenza, dopo che in base ai video pubblicati sui social network e alle testimonianze un manifestante avrebbe accoltellato un talebano.

Tornano le violenze a Jalalabad, dove si registrano due feriti, un uomo e un ragazzo. Anche nella città in cui ieri sono morte tre persone i Talebani hanno aperto il fuoco sulla folla che sventolava le bandiere nazionali afghane. Anche a Kabul sono in corso proteste. I manifestanti della capitale hanno sfilato di fronte ai Talebani sventolando le bandiere afghane e urlando lo slogan «La nostra bandiera è la nostra identità».

Nella città di Khost, a sud del paese, i Talebani hanno imposto il coprifuoco per fermare le proteste contro di loro.

L’anniversario dell’indipendenza

«Oggi stiamo celebrando l’anniversario dell’indipendenza dalla Gran Bretagna», hanno detto i Talebani. «Così anche noi, come risultato della nostra resistenza jihadista, abbiamo costretto un altro arrogante potere mondiale, gli Stati Uniti, a fallire e ritirarsi dal nostro sacro territorio dell’Afghanistan». Così il gruppo islamista ha commentato la giornata dell’Indipendenza del paese dal Regno Unito, sancita con il trattato del 1919.

L’operazione italiana aquila omnia

È arrivato un aereo KC767 dell’Aeronautica militare italiana a Roma Fiumicino con a bordo 201 afghani, dopo che nella notte un altro aereo ha trasportato 95 persone. Sono previsti altri due voli nella giornata di oggi, che dal Kuwait raggiungeranno la capitale afghana. Fino ad ora sono stati evacuati in Italia circa 500 cittadini afghani, tra ex collaboratori e familiari.

Per l’operazione, denominata Aquila Omnia sono stati messi a disposizione 8 velivoli che si alternano tra Roma e Kabul, quattro dei quali dislocati nel Kuwait. I militari italiani che prendono parte all’intervento sono 1.500, oltre alle forze dell’ordine impegnate nell’accoglienza e nella gestione degli arrivi in Italia.

Biden

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in un’intervista a George Stephanopoulos per ABC News, ha spiegato che i contingenti statunitensi staranno in Afghanistan finché non verranno evacuati tutti i cittadini americani, anche oltre la scadenza del 31 agosto. Biden si difende: secondo il presidente Usa non ci sono stati errori e, alla domanda «si sarebbe potuta gestire meglio», Biden ha risposto di no.

