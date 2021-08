È il quinto giorno del nuovo governo talebano e le violenze non sembrano affievolirsi. Continuano le evacuazioni all’aeroporto Hamid Karzai, preso d’assalto perché unica via di fuga

I Talebani hanno iniziato a cercare “porta a porta” chi ha collaborato con la Nato o con l’esercito afghano. Sono diverse le persone che hanno testimoniato questi episodi e la notizia è stata confermata da un documento confidenziale, consultato dalla Bbc, del RHIPTO Norwegian Center for Global Analyses, un’organizzazione no-profit che si occupa di dare consulenze alle Nazioni Unite.

«C’è un alto numero di individui che vengono presi di mira dai Talebani e la minaccia è chiarissima», ha detto alla Bbc Christian Nellemann, a capo del gruppo che ha stilato il rapporto. Nellemann avverte che, secondo la ricerca, chiunque sia nella lista nera dei Talebani è in serio pericolo, e che ci potrebbero essere esecuzioni di massa.

Il coordinatore medico di Emergency a Kabul, Alberto Zanin, ha detto alla stampa che notizie ufficiose riportano che i Talebani «entrano nelle case di ex attivisti, artisti e persone che si erano schierate in passato contro il regime talebano. I talebani entrerebbero nelle case di privati per cercare armi e documenti, che possono rovinare la loro reputazione in città».

Intanto le evacuazioni da Kabul procedono e la situazione dell’aeroporto si fa sempre più drammatica. Secondo un ufficiale Nato, 18mila persone hanno lasciato l’Afghanistan negli ultimi cinque giorni e l’obiettivo è quello di raddoppiare le partenze nel fine settimana. Altre 6mila, tra cui ex interpreti delle forze straniere, sono partiti giovedì sera o sono in attesa di partire questa mattina. Ma ci sarebbero altre 10mila persone attorno all’aeroporto in cerca di una via di fuga.

Domenica 15 agosto i Talebani hanno preso la capitale afghana, Kabul, e da allora stanno controllando la maggior parte delle città del paese. Ieri, in occasione della giornata dell’Indipendenza dagli inglesi nel 1919, le strade si sono riempite di persone che celebravano l’anniversario sventolando la bandiera nazionale afghana, ormai simbolo della resistenza ai Talebani, che per sedare le proteste hanno aperto il fuoco sulle folle. Le violenze del gruppo islamista continuano: alcuni testimoni hanno parlato di morti e feriti durante le manifestazioni e mercoledì a Jalalabad, città a est di Kabul, sono state uccise almeno tre persone.

Anche Deutsche Welle (Dw), un’emittente tedesca, ha denunciato le violenze dei Talebani, raccontando in un articolo che combattenti talebani starebbero cercando un giornalista del canale televisivo e che lo scorso 18 agosto i Talebani hanno ucciso un suo familiare e hanno ferito gravemente un'altra persona. Inoltre, le case di almeno tre giornalisti di Dw sarebbero state perquisite.

© Riproduzione riservata