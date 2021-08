La conferenza stampa tenuta ieri pomeriggio dal portavoce dei Talebani, Zabihullah Mujahid, ha cambiato non solo la situazione dell’aeroporto della capitale ma soprattutto la possibilità di fuga per gli afghani. Oltre a impedire che la scadenza del 31 agosto venga protratta, il portavoce ha spiegato che «agli afghani non è più permesso» recarsi all’aeroporto, solo gli stranieri potranno evacuare. Il giornalista di Al Jazeera, Charles Stratford, che si trova a Kabul, ha riferito che c’è un checkpoint dei Talebani a circa cinque chilometri dall’accesso nord dell’aeroporto, dove migliaia di afghani si sono affollati in questi giorni, sperando di essere evacuati. «Non permettono a nessuno di passare, a meno che non si dimostri di essere in possesso di un visto degli Stati Uniti, di un passaporto statunitense o un invito da parte degli Usa o dei paesi Nato», ha raccontato il giornalista, che riferisce di un altro check point sul lato est dell’aeroporto. «La situazione sta diventando sempre più tesa a Kabul», secondo Stratford.

Le banche sono state riaperte oggi dalla presa di Kabul da parte dei Talebani, lo scorso 15 agosto. La banca della capitale ha iniziato a servire i clienti ma non emette grandi somme di denaro, a causa della mancanza di contanti della banca centrale afghana. La chiusura delle banche si ripercuote su chi resta: il prezzo degli alimenti di base è aumentato e la Western Union, che permette di ricevere denaro dall’estero, ha smesso di operare una settimana fa.

Chi resta

Il Programma alimentare mondiale (World food programme, Wfp) lancia l’allarme: gli afghani rischiano la fame e «una catastrofe sulla catastrofe». Il Wfp chiede 200 milioni di dollari entro la fine dell’anno per poter continuare a operare in Afghanistan, anche sotto il controllo dei Talebani, e per essere pronti all’arrivo della stagione invernale. L’insicurezza alimentare colpisce un terzo della popolazione, circa 14 milioni di persone, tra cui 2 milioni di bambini, che soffrono già di malnutrizione, ha detto il direttore esecutivo dell’agenzia, David Beasley.

Ci sono altre due minacce per chi resta: la siccità e la pandemia. Le vaccinazioni anti Covid-19 sono calate dell’80 per cento, denuncia l’Unicef, con metà delle dosi consegnate al paese di Johnson & Johnson prossime alla scadenza. Durante la scorsa settimana sono state somministrate 30.500 dosi, in 23 province su 34, contro le 134.600 persone vaccinate nella settimana precedente, in 30 province.

Oltre a una grave crisi economica, acuita dalla decisione della Banca mondiale di sospendere i finanziamenti per i progetti in Afghanistan. La notizia arriva giorni dopo la comunicazione di sospensione dei pagamenti da parte del Fondo monetario internazionale. L’amministrazione statunitense inoltre congelato i beni detenuti negli Usa della Banca centrale afghana.

Le Nazioni Unite rimarranno nel paese, nonostante gli sviluppi politici. Lo annuncia il segretario generale António Guterres. «Continueremo a fare tutto il possibile», ha scritto su Twitter. Anche altre organizzazioni no profit hanno confermato che rimarranno nel paese, tra cui Medici senza frontiere.

