«Per molti questo momento dell'anno sarà velato di tristezza. Alcuni piangono i loro cari e ad altri mancano amici e familiari lontani per ragioni di sicurezza, mentre tutto quello che vorrebbero per Natale sarebbe soltanto un abbraccio o una stretta di mano. Se siete uno di loro, non siete soli. Mi ricorderò di voi nei miei pensieri e nelle mie preghiere». La regina Elisabetta II lo ha detto nel suo tradizionale messaggio di auguri di Natale, registrato nel castello di Windsor. Ha fatto molti riferimenti a quest’anno difficile. «Anche nelle notti più buie c'è ancora la speranza di un’alba nuova».

Un anno diverso anche per lei, dato che ha passato il Natale sola con il principe Filippo. Per la prima volta, da oltre 30 anni, la famiglia reale britannica non si è riunita a Sandringham per ragioni di sicurezza.

