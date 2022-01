«Failure of leadership»: il rapporto siglato da Sue Gray sullo scandalo delle feste tenutesi a Downing Street nonostante le restrizioni Covid esprime un giudizio duro su Boris Johnson, e cioè un «fallimento» di leadership.

Le conclusioni di Gray

Considerate le restrizioni, che il governo ha chiesto ai cittadini di rispettare, certi comportamenti relativi agli incontri sono «difficili da giustificare», scrive Gray. E poi affonda: «Almeno alcuni degli incontri in questione costituiscono un serio fallimento nell’osservare non solo gli standard elevati che ci si aspetta da chi ha un ruolo di governo ma pure da un cittadini comune». Il punto dei «sacrifici» compiuti dai britannici, che stridono con il comportamento dei governanti, viene ribadito con forza da Gray, e aveva sollevato in questi mesi moti di indignazione sia tra i deputati che nella società civile: mentre a Downing Street ci si assembrava, c’era chi ad esempio non ha potuto dare l’ultimo saluto ai suoi cari.

Molte delle adunate oggetto del rapporto, che sono spalmate su un arco temporale di venti mesi, «non avrebbero dovuto esser consentiti, non avrebbero dovuto aver luogo né avrebbero dovuto tenersi nel modo in cui è effettivamente avvenuto». Tra le conclusioni c’è la necessità di intervenire per controllare il consumo di alcol, perché «un suo eccessivo consumo è inappropriato»; tra le rivelazioni relative alle feste c’era anche un invito a «portarsi da bere». Gray fa un’analisi di quello che non esita a definire «un fallimento» e spiega che «negli ultimi anni il personale che lavora a Downing Street è molto aumentato, ma le strutture di comando non sono cambiate di conseguenza: sono frammentarie e questo rende più difficile la accountability», la possibilità quindi di individuare la catena di responsabilità e di chiedere conto dei passi falsi.

I tentativi di limitare il rapporto

Formalmente, Boris Johnson non ha mai impedito la pubblicazione del rapporto, e anzi ha dichiarato la settimana scorsa che ne avrebbe garantito la pubblicazione. Ma a limitare profondamente l’ampiezza del dossier è intervenuta la polizia metropolitana (“met police”). Dopo aver ignorato per mesi il caso dei raduni a Downing Street, che in quanto sede del governo è in teoria ipercontrollata, quando ormai il lavoro di Gray era arrivato quasi a conclusione, ne ha inibito la pubblicazione integrale in ragione di una indagine parallela avviata dalla polizia stessa. Cressida Dick, che è a capo della polizia metropolitana, è stata oggetto di numerose critiche e controversie, ad esempio per come è stato gestito il tema delle violenze sulle donne a Londra, con il caso più eclatante dell’omicidio di Sarah Everard. Ma anche in quella occasione, nonostante le critiche, il premier Johnson le ha confermato la fiducia e lei è sempre stata «determinata» a restare. Inoltre il suo governo ha portato avanti il «police bill» che è volto a rafforzare i poteri della polizia a discapito di proteste e manifestazioni di dissenso da parte della società civile. «La polizia mi confermato che sta investigando su alcuni eventi e mi ha chiesto di non fare il minimo riferimento a essi nel mio rapporto», scrive Gray. «Purtroppo ciò significa inevitabilmente che sono estremamente limitata in ciò che posso dire su questi eventi, non è possibile al momento fornire un rapporto significativo con tutti gli elementi fattuali che sono stata in grado di ricostruire».

Strategia diversiva di Johnson

Il tentativo di rallentare e di dilazionare l’uscita completa del report, con la ragione di una indagine parallela da parte della polizia metropolitana, non impedisce a Gray di tirare la sua pesante conclusione. Come lei stessa scrive, «c’è una lezione da trarre da questi eventi, e il governo deve affrontarla imediatamente. Su questo non c’è indagine della polizia da attendere»: l’esito si può già trarre, scrive Gray. In concomitanza con l’uscita del rapporto, il premier britannico punta l’attenzione su altri temi. Telefona proprio oggi a Vladimir Putin, ad esempio. Particolarmente zelante in questi giorni di tensioni sull’Ucraina, Johnson si era già detto pronto a inviare truppe in caso di invasione russa e si era posto in linea con gli Stati Uniti. Nel giorno del rapporto più atteso dai britannici, Downing Street porta l’attenzione sulla linea aperta con il Cremlino e poi sul viaggio di domani a Kiev: Johnson va a colloquio con Zelensky.

