Cominceranno alle 12 (ora italiana) le esequie della regina Elisabetta. All’ interno abbazia di Westmnster Abbey sono attesi 2000 invitati, tra capi di stato e dignitari. Dopo la chiusura della camera ardente a Westminster Hall re Carlo ha ringraziato per l’affetto ricevuto

Chiuse le porte della camera ardente a Westminster Hall e concluso l’omaggio del popolo a Elisabetta II, il Regno Unito si prepara a salutare per l’ultima volta la sovrana che ha retto la monarchia negli ultimi 70 anni. Alle 10:45 (11:45 ora italiana) le spoglie della regina saranno trasportate da Westminster Hall a Westminster Abbey, qui alle 11:00 (12:00 ora italiana) inizierà il rito al termine del quale la salma sarà trasportata, accompagnata dal suono degli spari, verso Wellington Arch. Ad attenderla lì ci sarà un carro funebre che condurrà la bara della regina all’ultima destinazione, il castello di Windsor, dove sarà tumulata.

10:44 – Sono suonati i primi rintocchi di campane in onore di Elisabetta II. Da questo momento fino all’inizio della cerimonia funebre, ogni minuto, per 96 volte, le campane suoneranno per ricordare gli anni di vita della regina.

10:37 – La famiglia della principessa del Galles, Kate Middleton, sono arrivati a Westminster e hanno preso posto nell’abbazia. Questa mattina è trapelata la notizia che al funerale saranno presenti anche i figli dei principi del Galles, George e Charlotte.

10:15 – «Il giorno del funerale di Sua Maestà la Regina, la Borsa di Londra resta chiusa alle negoziazioni», così la Borsa di Londra ha annunciato che oggi, giorno delle esequie di Elisabetta II, rimarrà chiusa. I mercati dei paesi del Commonwealth, invece, chiuderanno nei prossimi giorni, per omaggiare la sovrana.

9:10 – I primi 500 invitati alla cerimonia stanno entrando nell’abbazia di Westminster

