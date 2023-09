Gran parte dei residenti erano migranti economici e richiedenti asilo che vivevano in condizioni di povertà provenienti principalmente da paesi come Malawi, Tanzania e Zimbabwe

Sono 74 le vittime dell’incendio scoppiato in un edificio di Johannesburg, tra cui 12 bambini. Una decina i feriti ricoverati in ospedale. I numeri dovrebbero essere definitivi dopo che i vigili del fuoco e i soccorsi hanno setacciato tutti i piani dell’imponente palazzo si al civico 80 di Albert Street e luogo di dimora di persone in vulnerabilità socio-economica.

Gran parte dei residenti, infatti, erano migranti economici e richiedenti asilo che vivevano in condizioni di povertà provenienti principalmente da paesi come Malawi, Tanzania e Zimbabwe.

Le dinamiche

Non è ancora chiaro cosa abbia causato l’incendio. Ma chi viveva dentro l’edificio – di proprietà pubblica ma da anni occupato – racconta una manutenzione inesistente. Mancavano estintori o uscite di emergenza e la fornitura elettrica fatiscente costringeva i residenti a utilizzare lampade, candele, stufe a gas etc.

Secondo una prima ricostruzione il rogo è divampato all’una di notte del 31 agosto mentre l’unica via di uscita del palazzo era chiusa a chiave. Un fattore che ha impedito alle vittime di uscire dal palazzo. Molti sopravvissuti hanno raccontato di essersi gettati dalle finestre per scappare dalle fiamme del fuoco. Si stima che nell’edificio vivessero almeno 400 persone.

L’incendio ha scioccato sia la popolazione locale sia i leader politici. «Questa è una tragedia di proporzioni incommensurabili», ha detto Mmusi Maimane, leader del partito Build One South Africa.

