È durato almeno quattro ore l’incontro tra il presidente americano Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping che si è tenuto a villa Filoli a San Francisco.

Ai giornalisti Biden ha riferito che è stata la conversazione «più costruttiva e produttiva» da quando si è insediato nella Casa Bianca. E a Xi Jinping ha detto: «Dobbiamo garantire che la concorrenza non si trasformi in conflitto». Toni distensivi come quelli usati dal leader cinese: «Il pianeta Terra è abbastanza grande» per entrambe le super potenze che dovrebbero essere «pienamente in grado di superare le differenze».

Tuttavia non c’erano tante aspettative sull’incontro e i due leader si sono salutati con la promessa di continuare a dialogare.

Accordi firmati

L’incontro bilaterale ha portato alla firma di alcuni accordi secondo il New York Times e ad alcune promesse. Prima fra tutte quella di riprendere le comunicazioni da militare a militare, importanti per prevenire tensioni e conflitto, che erano state interrotte dopo la visita della Speaker della Camera Nancy Pelosi a Taiwan.

Tra gli accordi raggiunti c’è quello sul contenimento della produzione di fentanyl, un potente farmaco di oppioide sintetico che ha causato forti dipendenze negli Stati Uniti e portato a centinaia di migliaia di morti.

«Vorrei farvi sapere che la Cina è profondamente solidale con il popolo americano, soprattutto con i giovani, per le sofferenze che il fentanyl ha inflitto loro», ha detto Xi, intervenendo a San Francisco alla cena di gala della comunità business Usa-Cina. «Il presidente Biden e io abbiamo concordato di istituire un gruppo di lavoro sulla lotta al narcotraffico per promuovere la nostra cooperazione e aiutare gli Stati Uniti a contrastare l'abuso di droga».

Secondo quanto anticipato dal Nyt gli inviati speciali per il clima dei due paesi, John Kerry e Xie Zhenhua, hanno anche raggiunto un’intesa per triplicare entro il 2030 la capacità globale di energia rinnovabile. «Allo scopo di accelerare la sostituzione di carbone, petrolio e gas, entrambi i paesi anticipano una significativa riduzione delle emissioni assolute del settore energetico», si legge nelle note finali dell’incontro. Pechino, però, continuerà nell’uso e nella costruzione delle centrali a carbone, con la promessa di iniziare a calare la produzione nel 2030.

Politica estera

Per quanto riguarda l’Isola di Taiwan e le tensioni sul caso tra le due amministrazioni presidenziali, Biden ha chiesto di allentare le tensioni militari intorno a Taiwan, mentre Xi gli ha risposto di evitare di armare l’Isola. Dalla Casa Bianca hanno ribadito la politica della Cina unica, affermando che Washington prosegue nella scelta di non appoggiare l’indipendenza di Taiwan.

Biden ha anche fatto pressioni su Xi per chiedere di contenere l’Iran soprattutto per evitare che il conflitto tra Hamas e Israele si allarghi ad altri attori nella regione. Discorso simile per il presidente russo Vladimir Putin che si sta avvicinando al secondo anno di guerra in Ucraina.

Le dichiarazioni di Biden in conferenza stampa

«Siamo in una relazione competitiva, Cina e Stati Uniti», ha detto Biden nella sua conferenza stampa. «Ma la mia responsabilità è rendere tutto ciò razionale e gestibile in modo che non si traduca in conflitti. Questo è ciò di cui mi occupo. Ecco di cosa si tratta. Trovare un posto dove possiamo incontrarci e trovare interessi reciproci».

Rispondendo alla domanda se Xi Jinping fosse un dittatore, Biden ha risposto: «È un dittatore nel senso che governa un paese comunista, basato su una forma di governo totalmente diversa dalla nostra».

