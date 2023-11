Dopo giorni di combattimenti, l’esercito israeliano ha deciso di entrare all’interno dell’ospedale al Shifa di Gaza.

«Sulla base delle informazioni di intelligence e di una necessità operativa, le forze dell'Idf stanno portando avanti un'operazione precisa e mirata contro Hamas in un'area specifica dell'ospedale Shifa. Invitiamo tutti i terroristi di Hamas presenti nell’ospedale ad arrendersi», si legge in una nota dell’Idf.

Testimoni hanno riferito ai media internazionali che all’operazione hanno partecipato almeno cento soldati israeliani. Sei carri armati sarebbero entrati nella notte all’interno del campus medico. Negli scontri a fuoco sarebbero morti almeno 5 miliziani di Hamas.

«Ci è stato chiesto di stare lontani dalle finestre e dai balconi. Possiamo sentire i veicoli blindati, sono molto vicini all'ingresso del complesso», ha detto il medico Khaled Abu Samra alla Cnn.

Daniel Hagari, il portavoce dell’Idf, ha confermato che l’operazione si svolge «in un complesso specifico nel quale secondo informazioni di intelligence si riscontra attività terroristica».

L’obiettivo di Tel Aviv è distruggere un centro di comando di Hamas che si troverebbe proprio all’interno dell’ospedale. Una versione che sembrerebbe confermata anche dalle informazioni di intelligence in possesso degli Stati Uniti. Per questo, nella notte, Hamas ha accusato Washington di essere «complice» della narrazione mediatica israeliana.

Nei giorni scorsi l’ospedale al Shifa è rimasto a corto di carburante ed elettricità. Curare i paziente è diventato impossibile, il direttore dell’ospedale ha detto che 179 persone sono state seppellite in alcune fosse comuni. Tra questi c’erano pazienti in terapia intensiva e neonati che si trovavano in incubatrici che hanno smesso di funzionare.

La reazione degli Stati Uniti

Secondo il New York Times la decisione militare presa da parte di Israele ha infastidito l’amministrazione guidata da Joe Biden.

Il portavoce del Consiglio nazionale di sicurezza, John Kirby, ha detto: «Non siamo favorevoli a colpire un ospedale dall'alto e non vogliamo vedere uno scontro a fuoco in un ospedale dove persone innocenti, persone indifese, malati che cercano di ottenere le cure mediche che meritano si ritrovano nel fuoco incrociato».

