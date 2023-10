Sono continuate anche in mattinata le operazioni dell’esercito israeliano nella striscia di Gaza. Nella notte sarebbero stati «colpiti oltre 800 obiettivi terroristici di Hamas e della Jihad islamica», ha riferito l’esercito di Tel Aviv. Continua intanto il lancio di razzi dalla Striscia soprattutto verso le comunità israeliane a ridosso dell'enclave palestinese.

Si tratta solo degli ultimi sviluppi dell’escalation iniziata sabato scorso, quando diversi gruppi terroristici riconducibili ad Hamas avevano superato il confine con Israele attaccando insediamenti, basi militari e semplici civili. A 48 ore dall'attacco, in sei insediamenti del sud di Israele al confine con la Striscia di Gaza sono ancora in corso combattimenti tra le Forze di difesa israeliane (Idf) e i miliziani. Lo ha dichiarato il portavoce delle forze di difesa israeliane.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu nel frattempo ha dichiarato lo stato di guerra e i media segnalano che le truppe di terra dell’esercito si stanno ammassando al confine con la Striscia: un’invasione di guerra sembra sempre più probabile.

Secondo fonti del Washington Post, infatti, l'attacco di Israele a Gaza potrebbe arrivare «nelle prossime 24-48 ore». «La dichiarazione di guerra di Israele, una formalità per lo più simbolica, permetterebbe al governo di attuare una più ampia mobilitazione delle riserve militari. I funzionari statunitensi si aspettano che le forze israeliane lancino un'incursione di terra nella Striscia di Gaza, densamente popolata, nelle prossime 24-48 ore», scrive il quotidiano statunitense.

Resta forte la preoccupazione per gli ostaggi in mano ai terroristi palestinesi. Secondo l’agenzia cinese Xinhua il Qatar sta mediando un urgente scambio di prigionieri tra Hamas e Israele. Xinhua cita una fonte del Movimento di resistenza islamica. «Con il sostegno degli Stati Uniti, il Qatar sta cercando di raggiungere l'accordo urgente che porterebbe al rilascio delle donne israeliane catturate da Hamas in cambio di donne palestinesi detenute nelle carceri israeliane» ha detto la fonte, secondo cui Hamas ha informato il Qatar che sarebbe disponibile all'operazione se tutte le 36 donne palestinesi detenute nelle carceri israeliane fossero rilasciate. Da Israele non c'è al momento alcuna conferma della mediazione.

Resta sul tavolo anche il rischio di un allargamento del conflitto dopo che nei giorni scorsi erano stati registrati dei movimenti soprattutto in Libano.

Tuttavia il ministro degli esteri libanese Abdallah Bou Habib ha affermato nelle ultime ore di aver ricevuto la garanzia dai vertici di Hezbollah che il partito armato filo-iraniano non interverrà nel conflitto in corso tra Hamas e Israele se non sarà attaccato dagli israeliani. Citato dall'agenzia libanese al Markaziya, il ministro degli esteri libanese ha detto: «Hezbollah ci ha promesso che non intende intervenire nella guerra a Gaza a meno che Israele non commetta un'aggressione» nei confronti del Libano.

Il coinvolgimento dell’Iran

Nella notte italiana, il Wall Street Journal ha diffuso la notizia che – secondo fonti di Hamas e Hezbollah – l’operazione contro Israele sarebbe stata pianificata insieme all’Iran e che il via libera sarebbe arrivato lunedì scorso in un vertice a Beirut.

Nelle ultime ore Teheran ha però negato il proprio coinvolgimento negli attacchi di Hamas, pur riconoscendo all’operazione pieno sostegno. «I passi determinati dei palestinesi costituiscono una difesa completamente legittima contro sette decenni di occupazione e terribili crimini da parte del regime sionista illegittimo. Sosteniamo la Palestina senza riserve. Tuttavia, non siamo coinvolti nella risposta palestinese, che è stata portata avanti solo dalla Palestina stessa» si legge in una nota della della delegazione iraniana alle Nazioni unite.

Intanto, la guerra ha conseguenze anche sul piano economico: mentre il prezzo di petrolio e gas schizza verso l’alto sui mercati, Tel Aviv si muove per stabilizzare la moneta nazionale. La banca centrale israeliana afferma che venderà fino a 30 miliardi di dollari in valuta estera per sostenere la valuta shekel a seguito dell'incertezza del mercato sulla scia dell'incursione di Hamas dalla Striscia di Gaza. La banca centrale ha rilasciato una dichiarazione che annuncia il piano, dicendo che «opererà sul mercato durante il prossimo periodo al fine di moderare la volatilità del tasso di cambio dello shekel e fornire la liquidità necessaria per il continuo corretto funzionamento dei mercati».

Aggiunge che fornirà liquidità aggiuntiva fino a 15 miliardi di dollari sul mercato. La mossa arriva mentre lo shekel scende a un minimo da quasi otto anni contro il dollaro Usa nelle prime contrattazioni di oggi.

