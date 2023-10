A meno che non ci siano inaspettato stravolgimenti l’operazione via terra israeliana su Gaza è sospesa fino a dopo la visita del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che arriverà a Tel Aviv nella giornata di mercoledì prima di andare in Giordania. Durante il suo viaggio Biden incontrerà anche il leader dell’autorità nazionale palestinese Abu Mazen e il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. In Israele il presidente americano ascolterà un resoconto di prima mano sulle esigenze militari dell’esercito e cercherà di inviare aiuti militari il prima possibile. La sua visita diplomatica arriva dopo il tour mediorientale del segretario di Stato Antony Blinken che si è recato due volte in Israele ed è stato in sei paesi arabi della regione tra cui anche Qatar, Arabia Saudita ed Egitto.

Nella giornata di domenica Blinken aveva annunciato che presto il Cairo avrebbe aperto il valico di Rafah per fare entrare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e garantire l’uscita dei circa 500 cittadini statunitensi rimasti bloccati al suo interno. Ma lo stallo è stato sbloccato dopo otto ore di colloqui tra Blinken e il premier israeliano Netanyahu. «Gli Stati Uniti e Israele hanno appena concordato un piano per consentire agli aiuti umanitari di raggiungere i civili e fornire loro protezione», ha annunciato Blinken.

Oggi in Israele arriverà invece il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Il video della prigioniera

L’esercito israeliano ha annunciato che nella notte sono stati colpiti 200 obiettivi di Hamas e della Jihad islamica. Il gruppo terroristico ha diffuso un videomessaggio di una giovane prigioniera. La ragazza di nome Maya Sham racconta nel video di essere ferita, di aver subito un’operazione chirurgica di circa tre ore e chiede di essere riportata a casa.

La difesa israeliana e lo Shin Bet hanno annunciato di aver ucciso nella notte Asma al-Mazini «il capo del Consiglio della Shura dell'organizzazione terroristica Hamas nella Striscia di Gaza» che tra le altre cose «era responsabile dei prigionieri».

Bocciata la risoluzione russa

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite non è riuscito ad approvare la risoluzione russa che chiedeva un cessate il fuoco umanitario nella guerra tra Israele e Hamas. La risoluzione ha ricevuto cinque voti a favore, quattro contrari e sei astenuti, mentre Stati Uniti, Regno Unito e Francia hanno votato contro a causa della mancata condanna di Hamas per i suoi attacchi contro Israele. «Non condannando Hamas, la Russia sta dando copertura a un gruppo terroristico che brutalizza civili innocenti. È oltraggioso, ipocrita e indifendibile», ha detto l'ambasciatrice statunitense Linda Thomas-Greenfield giustificando il voto degli Stati Uniti.

Gli obitori degli ospedali di Gaza traboccano di cadaveri

