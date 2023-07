In due giorni ci sono stati 30 arresti e sono stati sequestrati mille armi, ha fatto sapere l’esercito. Il bilancio è di 12 palestinesi uccisi (di cui almeno cinque combattenti) e un soldato israeliano deceduto. Centinaia invece i feriti

Le forze di sicurezza israeliane si sono ritirate dalla Cisgiordania a due giorni dall’inizio di una vasta operazione militare di antiterrorismo nell’area. Il raid era iniziato all’alba del 3 luglio con l’obiettivo di colpire luoghi mirati all’interno del campo profughi di Jenin. In due giorni ci sono stati 30 arresti e sono stati sequestrati mille armi, ha fatto sapere l’esercito.

Il bilancio è di 12 palestinesi uccisi (di cui almeno cinque combattenti) e un soldato israeliano deceduto in uno scontro a fuoco. Centinaia sono invece i feriti, come confermato dal ministero della Salute palestinese, che ha accusato le forze israeliane di aver aperto il fuoco all’interno di un cortile di un ospedale. «L’aggressione israeliana ha raggiunto il culmine questo pomeriggio quando i cittadini sono stati colpiti direttamente nel cortile dell'ospedale di Jenin ferendone tre, due dei quali gravemente», ha detto la ministra della Sanità, aggiungendo che le forze hanno anche preso d’assalto l’ospedale Ibn Sina. Medici senza frontiere ha accusato i soldati israeliani di aver sparato gas lacrimogeni all’interno dell'ospedale Khalil Suleiman di Jenin, definendolo «inaccettabile».

Il primo ministro Benjamin Netanyahu si è recato in una base militare vicino Jenin. «In questo momento stiamo completando la missione e posso dire che la nostra vasta attività a Jenin non è un'operazione una tantum», ha detto.

Nella mattinata di oggi, invece, da Gaza sono partiti cinque razzi verso Israele. Sono stati tutti intercettati e non ci sono segnalazioni di vittime o feriti. In risposta, l’esercito israeliano ha detto di aver colpito un impianto di produzione di armi sotterraneo nella Striscia.

Con la conclusione dell’operazione militare, stanno rientrando nel campo profughi le circa tremila persone che sono state evacuate grazie all’aiuto della Mezzaluna rossa.

La reazione

Il raid israeliano ha suscitato molte critiche a livello internazionale. Alcuni paesi arabi hanno condannato l’operazione, mentre gli Stati Uniti hanno chiesto di tutelare i civili. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite si riunirà a porte chiuse per discutere del caso, come chiesto dagli Emirati Arabi Uniti. In Cisgiordania, invece, sono stati annunciati scioperi di protesta.

© Riproduzione riservata