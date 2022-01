Questo è il giorno della repressione in Kazakistan. Il presidente Quasym Toqaev lancia due messaggi cruciali che danno il quadro della situazione. Uno è rivolto alla Russia e alle sue truppe, l’altro ai rivoltosi.

Le truppe di Putin

Toqaev porge i suoi «ringraziamenti speciali» a Vladimir Putin. Ci sono infatti 2.500 soldati sul campo, una presenza che è inquadrata all’interno della “Nato russa”, e cioè l’Organizzazione del trattato per la sicurezza collettiva, di cui fanno parte Russia, Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan per fronteggiare «i terroristi addestrati all’estero».

«Annientare i terroristi»

Il presidente autorizza inoltre le truppe a «sparare senza preavviso» per porre fine alle manifestazioni anti-governative. «Distruzione totale dei terroristi», che vengono definiti come «stranieri e locali»: questo è l’obiettivo dichiarato da Toqaev in un discorso alla nazione, trasmesso in televisione. Per il presidente coi rivoltosi «nessun dialogo è possibile»: si tratta di «ventimila banditi ben istruiti, sia del posto che dall’estero. Per la precisione, terroristi». Toqaev ha riferito di aver autorizzato le forze dell'ordine ad aprire il fuoco sui «terroristi» e a sparare per uccidere.

Le reazioni internazionali

«Misure positive in un momento cruciale». Così Pechino etichetta la reazione dura di Toqaev, il quale fa avere i suoi ringraziamenti – oltre che a Putin – anche a Xi Jinping. Dal presidente cinese, e dal suo ministero degli Esteri, arrivano parole di supporto. La Cina è «disposta a offrire l'aiuto di cui il Kazakistan ha bisogno per superare le attuali difficoltà», parola di Xi.

L’alto rappresentante dell’Unione europea invece si dice «preoccupato» già da ieri, e l’ultimo aggiornamento di Josep Borrell è su una sua telefonata con il ministro degli Esteri Mukhtar Tileuberdi. Da parte dell’Europa, Borrell si dice «pronto a supportare la de-escalation e la stabilità». Seguiremo la situazione da vicino, dice l’Ue.

Questa mattina la presidente della Commissione europea, a Parigi per la presidenza di turno francese, si è espressa sul tema durante la conferenza stampa congiunta con Emmanuel Macron. «Stiamo monitorando la situazione in Kazakistan con molta preoccupazione. I diritti e la sicurezza dei cittadini hanno la massima importanza, devono essere protetti. Abbiamo chiesto incessantemente la fine della violenza e l'Ue è pronta a offrire la sua assistenza dove può», le parole di von der Leyen. Per Macron la situazione kazaka è l’ennesima occasione per cavalcare il proprio progetto di difesa comune europea: in conferenza il presidente francese fa un appello per la de-escalation e per la difesa Ue.

Per Berlino «la violenza non è uno strumento accettabile di conflitto politico» e «l’uso di forze letali contro i civili, specialmente quando ci sono forze militari che sono state dispiegate, dovrebbe essere l’ultima soluzione da imboccare». Bisogna trovare una soluzione pacifica, «dialogo tra le parti», secondo il ministro degli Esteri tedesco.

Gli Stati Uniti «osservano da vicino» la presenza delle truppe ed eventuali violazioni dei diritti umani. Il segretario di stato Antony Blinken ha avuto un colloquio con il ministro degli Esteri kazako e ha espresso «il sostegno degli Usa a una soluzione pacifica della crisi, che sia rispettosa dei diritti».

Lukashenko dalla Bielorussia getta benzina sul fuoco: «Hanno bisogno di annegare la Russia nel sangue», dichiara. La sua lettura è che «da parte di militanti stranieri c’è un tentativo di attaccare gli stati post-sovietici lungo il confine della Russia per fare pressione su Mosca».

La situazione nel paese

I più recenti dati ufficiali del governo kazako riferiscono di 26 rivoltosi uccisi («criminali», li definisce nel suo bollettino il ministero dell’Interno) e 18 feriti. La cifra degli arresti è alta, tremila persone. Tra le forze dell’ordine, sempre stando al bollettino di venerdì del governo, diciotto agenti sono morti e oltre settecento i feriti.

Il ministero della Difesa russo ha annunciato questa mattina di aver assunto il controllo dell’aeroporto di Almaty; il riferimento è all’intervento dell’Organizzazione per la sicurezza.

