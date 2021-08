Intanto è arrivato a Kabul il numero due dei Talebani, Baradar, per discutere di un nuovo governo «inclusivo», mentre ha lasciato il paese Clarissa Ward, la giornalista della Cnn che ha raccontato i primi giorni dell’occupazione talebana

L’Ambasciata statunitense a Kabul ha lanciato un avviso di sicurezza: «Consigliamo ai cittadini statunitensi di evitare di recarsi in aeroporto e ai gate, a meno che non ricevano istruzioni individuali di raggiungere la struttura da un rappresentante del governo degli Stati Uniti», si legge sul sito della sede diplomatica. Si parla di «potenziali minacce alla sicurezza fuori dai cancelli».

L’allarme arriva a neanche un giorno dal discorso del presidente Joe Biden, che ieri sera, davanti alla stampa, ha difeso la sua linea e assicurato l’evacuazione di tutti i cittadini statunitensi e di tutti gli alleati afghani. Le stesse raccomandazioni sono state fatte dalla Svizzera e dalla Germania.

I Talebani hanno attribuito la responsabilità della situazione dell’aeroporto di Kabul alle potenze straniere, che hanno dimostrato di non avere piani di evacuazione migliori.

All’aeroporto la situazione è drammatica da diversi giorni. Sono migliaia le persone in attesa di fuggire dal paese, ma continuano a diminuire i testimoni sul campo. Molti giornalisti sono evacuati da Kabul, tra questi anche la giornalista della Cnn Clarissa Ward, che ha raccontato per diversi giorni la situazione fuori dall’aeroporto.

Migliaia di afgani si sono accampati davanti al gate del Regno Unito mentre sono molte di più le persone davanti a quello statunitense. Molti non possiedono nemmeno i documenti per poter viaggiare. Questo il racconto del corrispondente della Bbc, Secunder Kermani.

Nuovo governo?

Secondo quanto riportato dai media locali, il mullah Abdul Ghani Baradar, numero due e co-fondatore del movimento, è arrivato a Kabul ieri sera con una delegazione per le consultazioni sul nuovo governo: «Incontrerà altri leader del Jihad e politici per un nuovo governo inclusivo», ha detto un funzionario talebano ad Afp. Baradar è arrivato in Afghanistan lo scorso 17 agosto, rientrato dal Qatar dove dirigeva l’ufficio politico.

Fonti afghane dicono che, nonostante i colloqui, l’Emirato non annuncerà nulla sul nuovo governo fino al 31 agosto, cioè fino a quando gli Stati Uniti non si saranno ritirati definitivamente.

Si è unito al movimento talebano anche il fratello di Ashraf Ghani, ex presidente fuggito negli Emirati arabi uniti. Ha giurato fedeltà al gruppo, davanti a Khalil Haqqani, capo dell’Haqqani network, considerata dagli Usa un’organizzazione terroristica e ormai parte integrante dei Talebani. Su Haqqani gli Stati Uniti hanno messo una taglia da 5 milioni di dollari.

Frontiere

È lunga 40 chilometri la barriera che è stata costruita dalla Grecia al confine con la Turchia, con l’obiettivo di fermare l’eventuale ondata migratoria di afghani. Michalis Chrisochoidis, ministro della Protezione dei cittadini, ha giustificato così la decisione: «Non possiamo aspettare passivamente il possibile impatto. I nostri confini rimarranno inviolabili». Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha commentato che «una nuova ondata di migrazione è inevitabile se le misure necessarie non vengono prese in Afghanistan e in Iran».

