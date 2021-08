Conferenza stampa congiunta del ministro degli Esteri Sergej Lavrov e l’omologo Luigi Di Maio. Per Lavrov la priorità è la sicurezza per i paesi a sud della Russia e confinanti con l’Afghanistan. E chiede ai partner occidentali chiarimenti su quale ruolo vogliano che la Russia abbia nel G20.

La conferenza stampa tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e quello russo Sergej Lavrov è stata puntellata dai ripetuti richiami del ministro italiano alla necessità di un «approccio internazionale unitario» sulla crisi afghana.

L’azione sull’Afghanistan, ha martellato Di Maio dando quasi il ritmo all’incontro, deve essere «globale, coerente, condivisa». Come è noto l’Italia sta cercando di organizzare un vertice ad hoc del G20 di cui ha la presidenza per affrontare l’emergenza afghana.

Le ragioni complementari di Draghi e Putin sull’Afghanistan

Il G20 con mandato politico

Lavrov sul punto è stato più concreto. Ha lanciato una critica tagliente contro il G7: «Il G20 al contrario che il G7», ha detto rispecchia, la realtà multipolare» del nostro mondo.

Del resto Di Maio gli ha dato una sorta di sponda quando ha detto che «il vertice straordinario del G20 permetterà di consolidare il profilo politico di questo formato», «un formato inclusivo già legittimato» che può consentire di arrivare all’approccio unitario ritenuto necessario.

La promessa su Pakistan e Iran

Lavrov ha anche detto di aver ottenuto la promessa dall’Italia che al summit saranno invitati anche il Pakistan e l’Iran paesi che devono essere coinvolti in quanto confinanti con l’Afghanistan ma che non rientrano nel formato tradizionale del G20. Ha aggiunto anche, con la consueta capacità di unire schiettezza a esperienza diplomatica, di aver chiesto ai partner occidentali il ruolo che pensano la Russia debba avere all’interno del G20.

Sicurezza e «approccio olistico»

Ma oltre che sui temi su cui le distanze sembravano scontate, Ucraina e il caso Navalny, una dissonanza più marcata è stata sottolineata anche sull’Afghanistan. Le priorità del piano per il popolo afghano presentato già ieri da Di Maio sono cinque: proteziomne dei civili, tutela concreta dei diritti umani, garanzia dell’accesso umanitario, lotta al terrorismo e gestione efficace dell’impatto migratorio. Di fronte a questo elenco tuttavia, Lavrov ha commentato: «La lotta al terrorismo è solo al quinto punto, invece per noi la sicurezza dei confini degli stati confinanti alleati è la priorità». Di Maio ha prima replicato che quello proposto è un «approccio olistico»: «Combattere il terrorismo significa anche aiutare la popolazione civile, aiutare l’economia, impedire che i giovani si uniscano al terrorismo», poi ha cercato in una ultima replica alla conferenza stampa di essere più accogliente nei confronti dell’agenda russa, sostenendo che la sicurezza dei paesi confinanti è fondamentale anche per l’Italia che si è subito spesa in questo senso.

Ambizioni e soluzioni

L’ambizione Italia è alta, e potrebbe infastidire non poco gli Stati Uniti di Joe Biden. Il ministro degli Esteri russo, dopo aver incolpato della situazione afghana sia Talebani che Stati Uniti senza nominarli – «Evidentemente la colpa non è solo dei Talebani» ha detto riferendosi agli ultimi accadimenti –, ha detto che dalla storia recente, in particolare quella dell’Iran, dobbiamo trarre una lezione: «Le soluzioni congiunte non sono mai semplici». Un messaggio agli Stati Uniti, ma anche al governo italiano che tenta di ritagliarsi il ruolo di gran negoziatore.

© Riproduzione riservata