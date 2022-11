In Cina si allargano le proteste contro la politica zero Covid del governo centrale. A Shanghai sono scese in piazza centinaia di persone nel pomeriggio dopo che le proteste erano iniziate dall’alba.

Alcuni manifestanti hanno intonato slogan contro il governo e il partito comunista, ma spesso le proteste contro la censura si svolgono mostrando fogli bianchi o impugnando fiori bianchi e restando in silenzio, proprio a simboleggiare le restrizioni alla libertà di espressione.

La rabbia dello Xinjiang

La grande rivolta nella fabbrica degli Iphone

Secondo l’agenzia Reuters proteste sono state registrate oltre che a Pechino e Shanghai, soprattutto nella regione dell'estremo ovest cinese dello Xinjiang, nella capitale Urumqi dopo l’incendio di giovedì scorso che è costato la vita a 10 persone anche a causa del ritardo dei soccorsi, i manifestanti sono scesi in piazza chiedendo «la fine del blocco», intendendo i lockdown forzati imposti dal governo centrale.

© Riproduzione riservata