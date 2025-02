La cerimonia per la liberazione degli ostaggi da parte di Hamas è iniziata questa mattina presto, con la folla radunata ben prima le 9 del mattino a Rafah per assistere al rilascio di Tal Shoham e Avera Mengistu.

I due sono già arrivati in Israele, come confermato dall’Idf. Shoham è stato tenuto prigioniero da Hamas per 505 giorni ed è apparso per la pria volta in pubblico da quando è stato catturato il 7 ottobre del 2023. Mengistu, invece, è stato tenuto prigioniero per 3.821 giorni. Di lui si avevano poche informazioni, dato che è apparso in un solo video qualche anno fa da quando è stato rapito nel 2014. Entrambi sono stati scortati fuori dalla Striscia di Gaza dalle forze speciali israeliane, dopo essere stati consegnati dalla Croce Rossa.

In mattinata sono stati liberati altri quattro ostaggi a Nuseirat. Si tratta di Omer Shem-Tov, Eliya Cohen, Omer Wenkert e Hisham al-Sayed. Secondo quanto riportano alcuni organi di stampa, al Sayed non sarà consegnato nella consueta cerimonia pubblica di Hamas per rispetto della sua famiglia, in quanto affetto da problemi mentali. In una nota l'Idf ha scritto che «Hamas non terrà la sua “cerimonia” per l'ostaggio Hisham al Sayed nel rispetto della comunità beduina-israeliana, non esponendolo a questa esperienza disumanizzante e traumatica». Le Idf si sono chieste: «Dov'era questo “rispetto” per la comunità arabo-israeliana quando hanno tenuto Hisham in ostaggio per oltre un decennio?»

Anche il sesto ostaggio è stato consegnato alle autorità israeliane Il sesto e ultimo ostaggio liberato oggi da Hamas, Hisham al Sayed, e' ora nelle mani delle Forze di difesa d'Israele (Idf) nella Striscia di Gaza. Lo hanno riferito le stesse Idf in una nota. Al Sayed sara' portato fuori da Gaza in una struttura delle Idf situata vicino al kibbutz di Re'im, al confine con la Striscia, per un primo controllo medico La Croce Rossa in viaggio per liberare al Sayed La Croce Rossa è in viaggio verso Gaza City, il luogo dove verrà rilasciato il sesto e ultimo ostaggio, Hisham al-Sayed. Il beduino israeliano non verrà sottoposto alla cerimonia di 'consegna' come gli altri per rispetto alla sua famiglia, ha fatto sapere Hamas. Al-Sayed, affetto da problemi mentali, è entrato volontariamente nella Striscia nel 2015. Herzog: "Proseguire con la seconda fase dei negoziati" Il presidente d'Israele, Isaac Herzog, ha espresso felicità per il rilascio degli ostaggi Omer Wenkert, Elia Cohen, Tal Shohem e Omer Shem Tov dopo 505 giorni di prigionia nella Striscia di Gaza, "così come Avera Mengistu dopo più di un decennio, e presto anche Hisham al Sayed". In un comunicato, il presidente israeliano ha sottolineato la sua felicità "in questa mattina straziante, in cui abbiamo ricevuto la dolorosa notizia dell'identificazione del corpo di Shiri (Bibas)". Gli ostaggi "stanno tutti tornando dalle profondita' dell'inferno alle loro amate famiglie, che hanno lottato con tutte le loro forze per vederli a casa", ha affermato Herzog, esortando il governo di Israele a proseguire con la seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco con il movimento islamista palestinese Hamas. "Il completamento di un accordo sugli ostaggi e' un atto umano, morale ed ebraico. Come abbiamo sentito dalle testimonianze degli ostaggi che sono tornati nelle ultime settimane, sono tutti in una condizione 'umanitaria' che ci impone di riportarli indietro immediatamente", ha aggiunto Altri tre ostaggi israeliani esibiti sul palco a Nuseirat Hamas ha fatto salire sul palco a Nuseirat i tre ostaggi Eliya Cohen, Omer Shem Tov e Omer Wenkert prima di consegnarli alla Croce Rossa. Hamas pronto a iniziare la seconda fase della tregua Hamas afferma di essere pronto a procedere con la seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco con Israele e spinge per accelerare il processo di scambio di tra ostaggi e detenuti. In una dichiarazione rilasciata questa mattina, Hamas ribadisce di essere pronto a un "processo di scambio globale" con gli ostaggi che porterà a un "cessate il fuoco permanente e al ritiro completo dell'Idf da Gaza".

© Riproduzione riservata