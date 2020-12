Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha proposto che gli osservatori internazionali sostengano il cessate il fuoco della Libia raggiunto sotto gli auspici dell'Onu. In una lettera al Consiglio di sicurezza, riporta la Dpa, Guterres ha affermato che le parti coinvolte nel conflitto hanno richiesto l'assistenza delle Nazioni Unite nell'attuazione di un meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco a guida libica, dopo l’accordo raggiunto ad ottobre.

Le due parti, spiega Guterres, chiedono l'assistenza di osservatori internazionali disarmati e non in uniforme. Il team delle Nazioni Unite potrebbe comprendere civili ed ex militari di organismi regionali tra cui l'Unione africana, l'Unione europea e la Lega degli Stati arabi, ed essere inizialmente schierato nell'area intorno alla città costiera di Sirte. Guterres ha quindi invitato «gli Stati membri e le organizzazioni regionali a sostenere l'operatività del meccanismo di cessate il fuoco, anche fornendo osservatori sotto gli auspici delle Nazioni Unite».

