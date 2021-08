Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha autorizzato il Pentagono a procedere con un attacco mirato che avesse come obiettivo membri dell'Isis-K, ramo afghano dello Stato Islamico, che ha rivendicato gli attentati kamikaze del 26 agosto all'aeroporto di Kabul. Nel frattempo proseguono le evacuazioni dei civili e il ritiro dall'Afghanistan entro il 31 agosto. Questa mattina è atterrato l'ultimo volo italiano, concludendo l'operazione Aquila Omnia iniziata il 15 agosto scorso.

Si temono attacchi anche in Usa

Anche negli Stati Uniti c'è massima allerta per il rischio di attentati dopo il devastante attacco all'aeroporto di Kabul e le evacuazioni di massa dall'Afghanistan. A riportarlo è la Cnn, che cita funzionari federali secondo cui il Department of Homeland Security (Dhs), cioè il dipartimento per la sicurezza interna, sta valutando «tre minacce principali», incluso il rischio che in Afghanistan membri dell'Isis-K o di al-Qaeda possano usare il processo di trasferimento come modo per infiltrarsi ed entrare così negli Stati Uniti.

«Per contrastare questo, è in corso uno screening approfondito e un processo di controllo accurato per chi viene trasferito nel paese», ha detto il capo dell'intelligence del Dhs, John Cohen, in una video conferenza con i colleghi del Dipartimento di giustizia.

Ucciso il pianificatore degli attentati

La vendetta preannunciata dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, dopo il duplice attentato dello Stato Islamico Khorasan (Isis-K) all'aeroporto internaizionale di Kabul, avvenuto nel tardo pomeriggio del 26 agosto, arriva a meno di 48 ore dalla strage in cui sono morte almeno 170 persone, tra cui 13 marines americani.

Gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco di droni in Afghanistan, uccidendo, secondo quanto riferito dal Comando centrale americano, colui che ha pianificato l'attacco. Il presunto esponente dell'Isis-K è stato preso di mira nella provincia di Nangarhar, a est di Kabul e al confine con il Pakistan, dove un drone Reaper, lanciato dal Medio Oriente, ha colpito il militante mentre era in auto con un altro membro dell'organizzazione, uccidendoli entrambi. Non è chiaro se nell'attacco siano stati colpiti anche civili.

La notizia è arrivata subito dopo che le forze statunitensi hanno dichiarato lo stato di allerta rispetto ad altri possibili attacchi all'aeroporto di Kabul. Il portavoce del pentagono, John Kirby, ha infatti dichiarato che «gli Stati Uniti ritengono che ci siano ancora minacce specifiche e credibili» contro l'aeroporto dopo gli attentati dei giorni scorsi.

Proseguono le evacuazioni

Le forze statunitensi e alleate proseguono la corsa al completamento delle evacuazioni dei cittadini afghani e del loro ritiro dall'Afghanistan entro il 31 agosto.

La maggior parte dei paesi alleati coinvolti nel trasporto aereo degli afghani fuori da Kabul, fra cui l'Italia, ha fatto sapere di aver già completato le evacuazioni. La Gran Bretagna, invece, terminerà la sua operazione oggi, 28 agosto, pur riconoscendo che, come altri paesi, non è stata in grado di far uscire tutti.

Folle di persone si sono radunate fuori dall'aeroporto per cercare di salire sui voli di evacuazione da quando i talebani hanno preso il controllo dell'Afghanistan il 15 agosto, anche se nella giornata di ieri, le guardie talebane hanno impedito alla gente di avvicinarsi.

