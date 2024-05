Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha parlato con il suo omologo israeliano, il ministro della Difesa Yoav Gallant, per discutere - come riporta Times of Israel - «dei negoziati sugli ostaggi in corso, degli sforzi di assistenza umanitaria e di Rafah», fanno sapere dal Pentagono. Nel colloquio, Austin «ha espresso le sue condoglianze per i soldati dell'Idf uccisi e feriti da un attacco con razzi e mortai lanciato da Hamas da Rafah» si legge nel comunicato. Il capo del Pentagono avrebbe anche ribadito l'impegno di Washington a «sostenere la difesa di Israele» il proprio impegno a restituire tutti gli ostaggi da Gaza, e la richiesta degli Stati Uniti che qualsiasi offensiva a Rafah includa un piano «credibile» per proteggere i civili e preservare il flusso degli aiuti umanitari.