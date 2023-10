Non è ancora partita l'operazione di terra israeliana a Gaza che sembrava ormai imminente, ma l'esercito continua a prepararsi il terreno. Nella notte, dopo aver preannunciato l'intensificarsi degli attacchi, l'aviazione ha bombardato di nuovo la Striscia e fatto «almeno 55 morti» secondo Hamas. Ma ha bombardato anche la Cisgiordania, una moschea nel campo profughi di Jenin, dove «si rifugiava una cellula di Hamas e della Jihad Islamica che pianificava nuovi attacchi».

Mentre Israele si prepara all'invasione di terra, gli Usa dispiegano sistemi di difesa aerea in Medio Oriente. Il Pentagono ha infatti comunicato che si sta muovendo per aumentare la propria presenza militare in Medio Oriente, ordinando l'attivazione di sistemi di difesa aerea «in tutta» la regione e ha annunciato che anche altre forze statunitensi che potrebbero essere dispiegate a breve.

Si tratterebbe di una risposta alle «recenti escalation dell'Iran e delle sue forze per procura in tutto il Medio Oriente». Non sono stati però resi noti i numeri delle forze che verranno dispiegate.

La situazione a Gaza

Sabato si è aperto per qualche ora il valico di Rafah ed è entrato un primo rivolo di aiuti, ma i 20 camion autorizzati – ha denunciato l'Onu – sono una "goccia nell'oceano" data la situazione umanitaria «catastrofica» degli oltre due milioni di abitanti, ormai stremati. Nei bombardamenti seguiti al sanguinoso attacco di Hamas in cui sono morte almeno 1.400 persone, l'esercito ha martellato Gaza e causato la morte di oltre 4.300 palestinesi, principalmente civili, secondo il governo di Hamas, riducendo ampie aree dell'enclave in cumuli di rovine. Nel frattempo la popolazione è stremata, perché Israele ha interrotto la distribuzione di cibo, acqua, carburante ed elettricità; e ha raso al suolo o danneggiato almeno il 40 per cento delle abitazioni (dati Onu).

Israele ha intenzione di intensificare i bombardamenti, per ridurre al minimo i rischi per le sue truppe quando inizieranno l'invasione di terra e dovranno fronteggiare la guerriglia urbana scatenata dai miliziani di Hamas, che si nascondono nei 200 chilometri di tunnel scavati nei sotterranei di Gaza City.

Nella notte ha bombardato il sud di Gaza dopo che aveva detto che avrebbe intensificato i suoi attacchi nel Nord del territorio: almeno 11 palestinesi sono stati uccisi nella città di Khan Younis, colpita anche la città meridionale di Rafah, secondo i media palestinesi.

Presunti attacchi aerei israeliani anche sugli aeroporti di Damasco e Aleppo, per la seconda volta in due settimane. Una persona è stata uccisa e un'altra è rimasta ferita negli attacchi, secondo l'agenzia di stampa siriana "Sana". Israele avrebbe colpito gli stessi aeroporti l'12 ottobre scorso, danneggiando le piste di entrambi.

Sabato notte il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato il suo gabinetto di guerra. Israele intanto intensifica anche l'evacuazione della zona al confine settentrionale: le Forze di difesa israeliane (Idf) e il ministero della Difesa hanno annunciato oggi l'evacuazione di altre 14 comunità vicino al confine con il Libano, tra i ripetuti attacchi di razzi e missili da parte del gruppo sciita Hezbollah e delle fazioni palestinesi alleate nelle ultime due settimane. La settimana scorsa, il governo ha iniziato a evacuare 28 comunità che si trovano entro due chilometri dal confine, così come la città di Kiryat Shmona. Un portavoce delle Idf ha detto oggi che le azioni di Hezbollah rischiano di «trascinare il Libano in una guerra».

E la diplomazia arranca: il vertice di pace per Gaza e la "questione palestinese", organizzato dall'Egitto al Cairo, si è concluso senza una dichiarazione finale congiunta dei 34 paesi e organizzazioni internazionali che vi avevano partecipato. Nonostante la mancanza di consenso al termine dell'incontro, tutti gli ospiti sono stati categorici nel difendere le stesse idee: la coesistenza di due Stati è l'unica soluzione praticabile al conflitto, le vite civili devono essere protette ovunque e gli aiuti umanitari devono poter entrare nella Striscia di Gaza. Le Nazioni Unite sperano che oggi altri aiuti possano entrare nell'enclave palestinese.

