In mattinata dopo diverse ore è ripreso il lancio di razzi dalla Striscia di Gaza contro il sud di Israele. Lo riferisce il Times of Israel secondo cui è stato colpito almeno un edificio in una zona residenziale di Sderot. Il servizio di soccorso Magen David Adom hanno fatto sapere che non si registrano feriti. Secondo il sito di notizie Ynet razzi sono stati lanciati da Hamas, che controlla la Striscia, anche contro altre comunità a ridosso del confine.

Gli Stati Uniti stanno discutendo con Israele ed Egitto la creazione di un corridoio umanitario per i residenti della Striscia di Gaza. Lo dice Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

«Non entrerò nei dettagli» ha detto Sullivan, «ma è qualcosa su cui siamo concentrati e su cui stiamo lavorando». Sullivan ha aggiunto che i colloqui saranno affidati ai canali diplomatici: «Quando avremo altro da offrire al riguardo, sarò sicuro che lo faremo» ha detto. Il presidente americano Joe Biden ha assicurato sostegno a qualsiasi mossa intenda implementare Tel Aviv: oggi il suo segretario di Stato Antony Blinken sarà in Israele. Nelle scorse ore è arrivato anche il primo cargo carico di rifornimenti americani.

La reazione

Intanto, mentre i soldati israeliani ieri hanno scoperto la devastazione lasciata da Hamas in alcuni Kibbutz vicini alla frontiera come Kfar Aza, l’offensiva di terra sembra imminente. L'esercito israeliano afferma che circa 300.000 soldati sono attualmente di stanza vicino alla Striscia di Gaza per la guerra contro Hamas.

«Quello che stiamo facendo in queste zone vicine alla Striscia è che abbiamo inviato e schierato la nostra fanteria, i nostri soldati corazzati, il nostro corpo di artiglieria e molti altri soldati delle riserve: 300.000 in tutto» ha spiegato in un video pubblicato su X il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf) Jonathan Conricus. «E questo per garantire che Hamas, alla fine di questa guerra non avrà alcuna capacità militare con cui minacciare o uccidere i civili israeliani» ha aggiunto il tenente colonnello dell'Idf.

Continuano anche gli attacchi provenienti dal Libano e dalla Siria, mentre nella notte l’esercito israeliano ha continuato ad attaccare Gaza. Sono stati centrati 450 obiettivi di Hamas, tra cui i moli di Khan Yunis e Gaza. Gli sfollati sono ormai oltre 260mila.

© Riproduzione riservata