Il portavoce del governo francese ha riferito che le operazioni potrebbero terminare prima del 31 agosto senza fornire una data precisa: «Continueremo finché sarà possibile». L’Italia invece punta a concluderle in 72 ore. Dopo la seconda conferenza stampa dei Talebani, tenuta ieri, per gli afghani è ancora più difficile essere evacuati dal paese. Le banche sono state riaperte ma sono prive di contanti e un terzo della popolazione rischia la fame, secondo il Wfp

Le operazioni di evacuazione continueranno finché ci saranno le condizioni di sicurezza per farlo e sarà possibile solo con la presenza degli Stati Uniti. La Germania sosterrà le Nazioni Unite nel fornire aiuti alla popolazione afghana e a chi è fuggito nei paesi limitrofi. Così la cancelliera tedesca Angela Merkel al suo gruppo parlamentare questa mattina. Il presidente Joe Biden infatti ha ribadito ieri che la scadenza del 31 agosto verrà rispettata, mentre Francia e Italia puntano ad anticipare il termine dell’intervento.

La conferenza stampa tenuta ieri pomeriggio dal portavoce dei Talebani, Zabihullah Mujahid, ha cambiato non solo la situazione dell’aeroporto della capitale ma soprattutto la possibilità di fuga per gli afghani. Oltre a impedire che la scadenza del 31 agosto venga protratta, il portavoce ha spiegato che «agli afghani non è più permesso» recarsi all’aeroporto, solo gli stranieri potranno evacuare. Il giornalista di Al Jazeera, Charles Stratford, che si trova a Kabul, ha riferito che c’è un checkpoint dei Talebani a circa cinque chilometri dall’accesso nord dell’aeroporto, dove migliaia di afghani si sono affollati in questi giorni sperando di essere evacuati. «Non permettono a nessuno di passare, a meno che non si dimostri di essere in possesso di un visto degli Stati Uniti, di un passaporto statunitense o un invito da parte degli Usa o dei paesi Nato», ha raccontato il giornalista, che riferisce di un altro check point sul lato est dell’aeroporto. «La situazione sta diventando sempre più tesa a Kabul», secondo Stratford.

Le banche sono state riaperte oggi dalla presa di Kabul da parte dei Talebani, lo scorso 15 agosto. La banca della capitale ha iniziato a servire i clienti ma non emette grandi somme di denaro, a causa della mancanza di contanti della banca centrale afghana. La chiusura delle banche si ripercuote su chi resta: il prezzo degli alimenti di base è aumentato e la Western Union, che permette di ricevere denaro dall’estero, ha smesso di operare una settimana fa.

Colloquio Pechino-Mosca

Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping, in un colloquio telefonico, hanno «espresso la loro disponibilità a intensificare gli sforzi per combattere le minacce del terrorismo e del traffico di droga», ha riferito il Cremlino in una nota. Hanno concordato sulla necessità di prevenire l’instabilità regionale, anche operando nell’ambito dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, e sul rafforzamento dei rapporti bilaterali.

Merkel sull’Afghanistan

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha riferito al suo gruppo parlamentare e assicurato che il governo continuerà le operazioni di evacuazione di militari e dei collaboratori finché ci saranno le condizioni di sicurezza, offrendo supporto alle agenzie delle Nazioni Unite per fornire aiuti umanitari agli afghani e a chi è fuggito nei paesi confinanti. La Germania ha evacuato finora 4.600 persone. «Questa nuova realtà è amara ma dobbiamo farci i conti», ha detto la cancelliera, sottolineando che la Germania è pronta a parlare con i Talebani, senza però offrire accordi incondizionati, per aiutare i civili afghani a lasciare il paese anche dopo il termine pattuito. «Non ci sarà un percorso speciale per la Germania. Tutti i passaggi sono stati strettamente concordati con i partner», avrebbe detto Merkel.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ieri ha confermato che il termine sarà rispettato. Secondo quanto riportato dal portavoce del governo francese, Gabriel Attal, la Francia potrebbe aver bisogno di anticipare di qualche ora o di qualche giorno la fine delle operazioni. «Continueremo finché sarà possibile», ha detto. L’Italia punta a terminare le operazioni in 72 ore, ma dal ministero della Difesa ribadiscono che il termine rimane il 31 agosto.

Chi resta

Il Programma alimentare mondiale (World food programme, Wfp) lancia l’allarme: gli afghani rischiano la fame e «una catastrofe sulla catastrofe». Il Wfp chiede 200 milioni di dollari entro la fine dell’anno per poter continuare a operare in Afghanistan, anche sotto il controllo dei Talebani, e per essere pronti all’arrivo della stagione invernale. L’insicurezza alimentare colpisce un terzo della popolazione, circa 14 milioni di persone, tra cui 2 milioni di bambini, che soffrono già di malnutrizione, ha detto il direttore esecutivo dell’agenzia, David Beasley.

Ci sono altre due minacce per chi resta: la siccità e la pandemia. Le vaccinazioni anti Covid-19 sono calate dell’80 per cento, denuncia l’Unicef, con metà delle dosi consegnate al paese di Johnson & Johnson prossime alla scadenza. Durante la scorsa settimana sono state somministrate 30.500 dosi, in 23 province su 34, contro le 134.600 persone vaccinate nella settimana precedente, in 30 province.

Oltre a una grave crisi economica, acuita dalla decisione della Banca mondiale di sospendere i finanziamenti per i progetti in Afghanistan. La notizia arriva giorni dopo la comunicazione di sospensione dei pagamenti da parte del Fondo monetario internazionale. L’amministrazione statunitense inoltre congelato i beni detenuti negli Usa della Banca centrale afghana.

Le Nazioni Unite rimarranno nel paese, nonostante gli sviluppi politici. Lo annuncia il segretario generale António Guterres. «Continueremo a fare tutto il possibile», ha scritto su Twitter. Anche altre organizzazioni no profit hanno confermato che rimarranno nel paese, tra cui Medici senza frontiere.

