È morto Wolfgang Schäuble, storico ministro tedesco delle Finanze, protagonista della stagione dell’austerity ed ex presidente del Bundestag. Il politico della Cdu, che aveva 81 anni, è morto nella sera di santo Stefano a Offenburg, come ha annunciato la famiglia, citata dai media tedeschi.

Soprattutto in Italia, lo ricordiamo come grande protagonista della fazione dei falchi. Come ministro del governo di Angela Merkel, a fronte della crisi economica, è stato il primo sostenitore della necessità di maggiore regole di austerità, nel contesto dell’Unione europea. Ma limitare la sua figura a questo aspetto sarebbe comunque limitativo, essendo stato protagonista della politica tedesca – e della Cdu – per sessant’anni, venendo eletto per la prima volta come deputato nel 1972.

Al centro della sua biografia c’è una data: il 12 ottobre 1990. Quando era ministro dell’Interno, venne ferito in un attentato da Dieter Kaufmann – una persona con problemi psichiatrici – e da allora fu costretto alla sedia a rotelle. Forse anche questo capitolo – che è insieme privato e pubblico – ha influito sulla sua carriera. Avrebbe potuto ambire all’eredità da cancelliere di Helmut Kolh, nel posto invece occupato da Angela Merkel.

Di mezzo c’è stato anche uno scandalo di finanziamenti opachi alla Cdu, a inizio Duemila, quando dovette rispondere dei soldi ricevuti da Karlheinz Schreiber, un commerciante di armi. Il 10 gennaio 2000 ha ammesso di aver accettato, nel 1994, una donazione in contanti di 100mila marchi tedeschi per la Cdu. Per questo chiese pubblicamente scusa davanti al Bundestag, senza ulteriori conseguenze legali.

(Notizia in aggiornamento)

