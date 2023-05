La Russia ha deciso di ridurre il numero dei dipendenti pubblici tedeschi, tra cui anche diplomatici, nel paese a 350, espellendo i restanti. L’Ucraina ha ultimato i preparativi per la controffensiva, che potrebbe iniziare a breve. In Russia stamattina è stato segnalato un nuovo attacco di droni

Centinaia di dipendenti pubblici tedeschi, tra cui diplomatici, insegnanti e dipendenti del Goethe Institut devono lasciare la Russia, secondo quanto riporta il Süddeutsche Zeitung. Il giornale parla di «dichiarazione di guerra diplomatica di Mosca». La Russia ha deciso di tagliare sul personale amministrativo tedesco nel paese, ridotto a 350 unità.

Nella mattinata di sabato, l’Ucraina ha inviato una richiesta ufficiale al governo tedesco, chiedendo di fornire missili da crociera Taurus con gittata di 500 chilometri. Non sono stati comunicati dettagli sulla quantità delle armi richieste, né la decisione di Berlino.



Pronta la controffensiva ucraina

Secondo Ukrinform il comandante delle forze armate ucraine, Valerii Zaluzhnyi, in un video su Telegram ha detto che è «tempo di riprenderci ciò che è nostro», chiedendo benedizione per la controffensiva ucraina, che è ormai pronta.

Del contrattacco di Kiev ha parlato il segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa ucraina, Oleksiy Danilov, in un’intervista alla Bbc. Danilov è rimasto vago sulle tempistiche della controffensiva, che potrebbe iniziare a breve o tra una settimana. «Il governo ucraino non può permettersi di commettere errori», ha commentato, definendo l’occasione «un’opportunità storica» che Kiev non deve lasciarsi sfuggire. Bbc riporta che nel corso dell’intervista, tuttavia, Danilov avrebbe raggiunto una convocazione del presidente ucraino Volodomyr Zelensky, in previsione dell’operazione militare.

Sui social sono intanto state segnalate delle esplosioni nel distretto occupato dai russi, Berdyansk, soprattutto nel centro della città, nella zona del porto e nei centri Khimik e Vesna, nel villaggio di Novopetrovka. Lo si apprende dai media ucraini.

Su Telegram, il presidente Zelensky ha scritto: «È la pace che lasceremo in eredità ai nostri figli e nipoti come eredità della generazione attuale». Zelensky ha però aggiunto che l’Ucraina non ha alternative al momento e pertanto, per trasmettere pace Kiev deve proseguire i combattimenti fino alla vittoria.

Nuovo attacco con droni

Nella mattina di sabato, il governatore russo della regione di Pskov, Mikhail Vedernikov, ha riferito di un’esplosione nel distretto di Nevelsky. L’attacco avrebbe provocato dei danni a un edificio amministrativo dell’oleodotto, ma nessun ferito. Secondo le prime informazioni, l’esplosione è stata causata da due droni. Lo riporta Tass.

