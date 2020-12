I tre ultimi presidenti degli Stati Uniti, Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton hanno annunciato che faranno il vaccino anti Covid in una diretta televisiva. Gli ex capi di stato vogliono dare un loro contributo alla campagna di vaccinazione che inizierà nel paese dopo che la Food and Drug Administration avrà approvato l’uso dei vaccini proposti dalle aziende farmaceutiche, Pfizer e Moderna.

L’iniziativa è partita dallo staff di Bush che aveva fatto sapere al direttore dell'Istituto nazionale americano per le allergie e le malattie infettive, Antony Fauci, che l’ex presidente repubblicano era pronto a dare il suo contributo in prima persona affinché la campagna di vaccinazione nel paese abbia successo. In seguito anche i democratici Bill Clinton e Barack Obama hanno fatto sapere di volere partecipare all’iniziativa. Non è la prima volta che un ex presidente della famiglia Bush collabora con i suoi “colleghi” per cause importanti. Nel 2005 Bush e Clinton avevano collaborato per cercare i fondi per le vittime dell’uragano Katrina che aveva colpito la Florida causando oltre 1.800 vittime.

