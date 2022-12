Continuano gli aggiornamenti sullo stato di salute di Benedetto XVI. Rispondendo alle domande dei giornalisti, il direttore della sala stampa della Santa sede, Matteo Bruni, ha aggiornato sulle condizioni di Benedetto XVI: «La scorsa notte il papa emerito ha potuto riposare bene - ha detto - anche ieri pomeriggio ha partecipato alla celebrazione della santa messa nella sua camera». Allo stato attuale «la sua condizione è stazionaria».

Papa Francesco è tornato a chiedere di pregare per lui in un messaggio all’associazione dei medici cattolici: «Sollecito l'Amci tutta a riunirsi in preghiera per rivolgere suppliche al Signore in sostegno delle difficoltà e sofferenze che, in questo particolare momento, sta vivendo il nostro amato papa Emerito Benedetto XVI».

Dal Myanmar, il cardinale Charles Maung Bo, arcivescovo di Yangon e presidente dei vescovi birmani, ha assicurato le preghiere di tutto il popolo cattolico del paese per «una maggiore salute e lunga vita di testimonianza di questo papa santo».

La messa a san Giovanni

Nel pomeriggio si pregherà anche nella basilica papale di san Giovanni in Laterano. La vi messa, dalle 17.30 sarà presieduta dal cardinale vicario Angelo De Donatis. In particolare, fa sapere il vicariato di Roma, nell'introduzione all'atto penitenziale si inviteranno i fedeli a pregare per il Papa emerito Benedetto XVI, poi ci sarà una monizione, che il cardinale pronuncerà dopo la benedizione, con cui inviterà i fedeli ad affidare alla Vergine Maria il papa.

