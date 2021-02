La famiglia di Patrick Zaki rivolge, tramite l’agenzia Ansa, un appello alle istituzioni affinché venga concessa la cittadinanza italiana allo studente egiziano dell’università di Bologna. Il 2 gennaio è partita una petizione sulla piattaforma change.org diretta al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a cui hanno aderito oltre 100mila persone.

«La raccolta di firme online lanciata per chiederlo è davvero un'ottima iniziativa ma spero non resti solo una petizione, spero che accada presto. La famiglia si unisce a questo appello», ha detto la sorella in un’intervista esclusiva rilasciata all’Ansa. Un appello rivolto anche al nuovo governo che si sta formando in questi giorni.

Nell’ultimo anno varie città italiane hanno concesso la cittadinanza onoraria allo studente egiziano. Una eventuale concessione della cittadinanza manderebbe un segnale chiaro alle autorità egiziane e permetterebbe alle istituzione italiane di chiedere con maggiore legittimità il rilascio di un suo concittadino. Il prossimo 7 febbraio Patrick compirà il suo primo anno di detenzione, nonostante non sia mai stato avviato un processo a suo carico. Dalla sua cella Zaki ha scritto più volte delle lettere alla sua famiglia e ai suoi amici di Bologna, lamentando anche uno sfiancamento fisico e mentale per via delle sue condizioni detentive.

A inizio settimana il giudice egiziano ha rimandato di altri 45 giorni l’udienza, una prassi logorante che va avanti fin dall’inizio della sua detenzione.

Nel frattempo, le autorità egiziane hanno liberato il giornalista di Al Jazeera Mahmoud Hussein, in carcere dal dicembre del 2016 con l’accusa di aver pubblicato notizie false, nonostante non abbia mai ricevuto alcun processo.

Leggi anche:

© Riproduzione riservata