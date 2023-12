«La situazione potrebbe peggiorare». Nonostante i 25 gradi sotto zero le guardie finlandesi pattugliano la frontiera con la Russia. «Da settimane Mosca manda migranti al confine affinché entrino illegalmente in Europa. È un’azione di guerra ibrida».

A dirlo è Jurka Lukkar, vicecomandante delle guardie di frontiera di Helsinki, preoccupato dall’incremento di uomini che sono arrivati nelle ultime settimane a piedi o in bicicletta. Sono nove i punti d’accesso in Finlandia, da quello più meridionale di Vaalima, non lontano dalla capitale, a quello più in alto di Raja-Jooseppi, praticamente al polo nord.

Di questi, sette valichi sono tuttora chiusi mentre due dogane sono state aperte proprio da qualche giorno, affinché i rapporti tra i due paesi possano dirsi ancora relativamente distesi. In particolare, è stato riaperto il passaggio di Vainikkala a sud est e quello di Niirala, nella Carelia settentrionale. «Ma li richiuderemo se il fenomeno cui stiamo assistendo continuerà», ha ammesso il premier Antti Orpo.

Intanto, la guardia è alta anche a Bruxelles. Da inizio dicembre, infatti, Frontex ha schierato circa 50 uomini per presidiare i valichi di accesso ufficiali ma anche il resto del perimetro, per quanto possibile considerata la vastità del territorio. «Per ora la presenza di Frontex è prevista fino a gennaio, ma siamo pronti a chiedere una proroga se le cose dovessero cambiare», ha spiegato Jurka Lukkar.

Il pensiero va immediatamente a quanto accaduto nel 2021 tra Bielorussia e Polonia, quando era stato il presidente Lukašėnka, sotto la regia di Putin, a organizzare un massiccio invio di uomini, donne e bambini nelle foreste ai confini polacchi. «Finora in Finlandia sono arrivati circa 4mila migranti – racconta Antti Lehtinen, capo dell’Unità di crisi per le migrazioni. Ma è da agosto che la situazione è cambiata.

Abbiamo iniziato a intercettare sempre più uomini al confine, spesso arrivati in bicicletta. Gli ultimi venuti, circa due settimane fa, erano mezzi morti per il freddo e totalmente spaesati», ha aggiunto Lehtinen. A dargli le biciclette sarebbero stati proprio i poliziotti russi che avrebbero incoraggiato il passaggio assicurando che una volta in Finlandia il loro viaggio si sarebbe concluso. Welcome to Eu. E invece no, perché l’atteggiamento della Finlandia nei confronti dell’immigrazione non è particolarmente favorevole e nemmeno quello dei suoi cittadini.

«Alcuni dei migranti arrivati hanno chiesto l’asilo qui in Finlandia, altri vorrebbero proseguire il viaggio – ha aggiunto il capo dell’Unità di crisi – ma per ora sono ancora tutti ospiti dei centri di accoglienza». Secondo i dati, la maggioranza degli arrivati è di nazionalità irachena, poi ci sono afgani, bengalesi, somali ed eritrei. Alcuni di loro sono arrivati in aereo in Russia e poi hanno preso un taxi per arrivare al confine finlandese. Altri, invece, sono arrivati in volo a Minsk e poi dalla Bielorussia si sono spostati verso la Finlandia.

«Ma dietro c’è comunque una macchinazione russa». Ne è convinto il vicecomandante Jukkar secondo cui l’obiettivo di Mosca è destabilizzare il paese e incrinarne la pace sociale. Soprattutto da quando Helsinki è entrata nella Nato.

Destabilizzare il paese utilizzando i migranti come arma. È il solito gioco al massacro della Russia che impiega esseri umani come proiettili, rimpallandoli da una parte all’altra. L’emergenza migratoria tra Bielorussia e Polonia lo ha dimostrato al mondo e anche oggi il rischio di una nuova crisi umanitaria è molto forte.

Anche la Commissione Europea ha accusato Mosca di usare in maniera vergognosa i migranti, ma il Cremlino ha negato ogni coinvolgimento. «Siamo arrivati in Russia in aereo da Istanbul», ha raccontato un migrante alla commissione finlandese per l’asilo. «Ci avevano detto che sarebbe stato facile e meno rischioso per la vita, ma quando siamo arrivati abbiamo capito di essere finiti in trappola».

La rassicurazione sarebbe arrivata da un mediatore di nazionalità sconosciuta che avrebbe parlato un po’ in arabo, un po’ in turco e con accento russo, ma rintracciare il soggetto è stato impossibile per la polizia finlandese. «La rete dei trafficanti – ha detto ancora Antti Lehtinen – arriva ovunque e opera per scopi molto differenti».

L’afflusso di migranti in Finlandia potrebbe aumentare anche per un altro motivo strettamente legato alla guerra in Ucraina. Alcuni migranti hanno raccontato che Mosca starebbe rastrellando i centri di detenzioni dei migranti irregolari per costringere i gli uomini a combattere contro Kiev. La denuncia è stata raccolta dalla Bbc secondo cui, con la promessa di annullare la multa per l’arresto e in cambio di uno stipendio, Mosca convincerebbe i migranti a «lavorare per la Grande madre Russia».

La voce si sarebbe sparsa ed è proprio per questo che starebbero accorrendo ai confini con la Finlandia. «Sono scappato dalla guerra nel mio paese – ha raccontato un giovane eritreo – non morirò nella battaglia di qualcun altro».

© Riproduzione riservata