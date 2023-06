Dopo il tentato ammutinamento di sabato, il leader di Wagner non ha più dato notizie di sé e le accuse contro di lui non sono cadute. Nel frattempo, il suo rivale, il ministro della Difesa, è ricomparso durante una visita alle truppe sul fronte ucraino

A due giorni dal tentato ammutinamento del gruppo paramilitare Wagner, il leader mercenario Evegny Prigožin non dà più notizie di sé. Le ultime immagini lo mostrano sabato sera, allontanarsi da Rostov a bord di un suv tra gli applausi delle persone. Secondo quanto dichiarato da Cremlino sabato sera, dopo il suo tentativo di insurrezione, Prigožin andrà in esilio in Bielorussia, ma non sarà messo sotto processo per i crimini commessi da lui e dai suoi uomini.

Secondo il giornale russo Kommersant, però, alla mattina di lunedì il suo caso è ancora sotto esame delle autorità russe. La notizia è stata confermata poco dopo dall’agenzia di stampa ufficiale Ria Novosti.

Mentre il leader di Wagner scompare, ricompare il suo rivale, il ministro della Difesa Sergei Shoigu contro cui Prigožin aveva proclamato la sua “marcia della giustizia” venerdì sera. Di lui si erano perse le tracce per tutte le ultime 72 ore. Durante la crisi causata dalla marcia di Wagner, né Shoigu né il capo di stato maggiore Valery Gerasimov hanno rilasciato dichiarazioni o sono comparsi in pubblico.

Questa mattina, però,la televisione pubblica ha mostrato Shoigu durante una visita al fronte ucraino, forse registrata venerdì scorso. Si tratta probabilmente di un segnale di come Shoigu sia ancora stabile nella sua posizione, nonostante le voci che le sue dimissioni fossero parte dell’accordo tra Putin e Prigožin.

L’ammutinamento, per ora, non sembra ancora aver causato scossoni all’interno del ministero della Difesa. Ma è possibile che ci saranno cambiamenti in futuro. Per il momento, a Mosca è terminato l’allarme anti terrorismo che era stato dichiarato sabato. Dopo gli incidenti del finesettimana, alla riapertura degli scambi questa mattina il rubo ha toccato il minimo da 15 mesi contro dollaro ed euro.

